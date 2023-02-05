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小學寒假作業「275字寫出一首詩」！家長眼花求救　神人圈出答案了

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲小學作業讓家長看得眼花。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者朱祖儀／綜合報導

寒假進入倒數階段，許多學生開始著急趕寫寒假作業，甚至可能要出動爸媽一起幫忙。近日就有網友求救，透露小學寒假作業要學生從275字中寫出一首詩，但密密麻麻的中文字排在一起，讓人看了眼花，完全找不出答案。文章曝光後掀起討論，許多人都從中找到線索。

原PO在臉書「爆廢公社二館」發出求救文，表示朋友兒子的寒假作業，要用275個常用在詩詞的字中寫出一首詩，題目上也寫著「挑字寫詩，字可以重複，不可使用不在表格內的字」。但看了很久，他們眼睛都看花了，還是找不出詩句，只好PO上網看看能不能釣出解答。

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不少網友看到後紛紛表示，「確定不是整人作業？」「我會勸小孩放棄這份作業」、「這個作業是在訓練眼力還是中文能力」、「如果字是放在一起還說的過去，整個打散是三小」、「這個是視力測驗吧」、「應該請出這份作業的老師先示範如何完成！喔對了，字要重新打亂」、「老師是有多恨小朋友」、「這題型好沒意義啊」、「是想培養出李白嗎」。

也有人分析，「小學會教的詩並不多，利用注音去分類，再去找應該會快一點」、「先把課本有教的唐詩寫出來，再來找字可能比較輕鬆」、「這種題目就是把上課教的詩打散而已，知道原本的內容就只剩找字」、「翻他這學期學的唐詩啊，肯定是出這學期學的東西不是嗎」；還有神人幫忙圈出答案「白日依山盡（紅），黃河入海流（黃），欲窮千里目（綠），更上一層樓（藍）」。

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲有網友圈出答案。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

此外，也有網友討論老師應該是想讓學生從這些字裡面，創出新的詩句，而非找到學過的唐詩，「題目是讓學生用上面的字自己寫詩」、「是要你寫詩，不是找已經有的，自己創作啊」。不過有人仍認為「是利用裡面的字拼出一首唐詩吧？自己寫詩太為難小學生了吧」。

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