請勿未審先判！林智堅抄襲再挨告　他喊話：能否告贏才重要

▲林智堅因論文抄襲風波確定再挨告。（圖／記者黃哲民攝）

記者江采蓁／綜合報導

前新竹市長林智堅遭中華大學撤銷碩士學位，因內容為該校投標竹科管理局的委託案，因此也侵犯竹科管理局的智慧財產權。國民黨立委王鴻薇5日表示，竹科管理局已確定提告，除了呼籲林智堅道歉外，王鴻薇也諷刺因論文爭議，攻擊台大和中華大學的旅美教授翁達瑞，「不知道會不會為了護航林智堅而指責竹管局是政治鷹犬？」對此，翁達瑞表示，請勿未審先判，「有無提告不重要，能否告贏才重要。」

林智堅因論文涉嫌抄襲，先後遭台大國發所與中華大學撤銷碩士學位，其中中華大學的部分，因內容為該校投標竹科管理局的委託案，因此林智堅同樣也侵犯竹科管理局的智慧財產權。對此，王鴻薇5日表示，竹科管理局已確定提告，她也喊話，林智堅在她揭發論文抄襲時，第一時間不是認錯檢討，而是提告加重誹謗，然而現在已證明她所言句句屬實，沒有誣賴、沒有抹黑，「我要鄭重請林智堅先生，向我、以及你的母校中華大學和全國人民道歉。」

除了喊話林智堅該道歉外，王鴻薇也提到，「最近瘋狂攻擊台大和中華大學的翁達瑞， 不知道會不會為了護航林智堅而指責竹管局是政治鷹犬？」翁達瑞則表示「請勿未審先判」，他指出，法治社會有個原則，未被證明有罪之前，每個人都是無辜的。「請不要為林智堅定罪」，他強調，「因為你不知道內情，也未必有足夠的判斷。何不等法律程序走完後再評論！」他也在留言補充說道「有無提告不重要，能否告贏才重要。」