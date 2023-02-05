粉紅豬「降肉」台9線！直擊民眾嚇傻　花蓮警找回豬隊友

▲日前有豬隻「降肉」在台9線的加油站前。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）



記者柯政誟、黃資真／花蓮報導

台9線286.7公里日前有豬隻「降肉」在加油站前，警方獲報立刻前往現場查看，所幸2隻豬乖乖待在路旁，經引導至空地安全處後，經調閱監視器後聯絡到正著急找豬的蘇姓飼主，順利領回單價破萬元的豬隻。

玉里分局說明，1月29日東里派出所副所長邱金雄、警員鄭鋆翔執行巡邏勤務時，正好接獲民眾報案，稱有2隻豬掉在台9線的國光加油站前，下巴疑似有傷口。

員警擔心釀成嚴重車禍，立刻前往該處查看，所幸豬隻待在路旁徘迴，未滯留於車道當中，豬隻也乖乖跟著2名員警前往空地安全處。

▲警方到場後趕緊將豬隻引導至空地。



員警經調閱路口監視器，發現豬隻是從1輛載運豬隻的貨車掉出，立刻聯絡附近牲畜養殖場詢問，終於找到蘇姓飼主，當時他著急表示：「我的2隻豬降落在臺9線，我正在長富大橋入口處這裡，能不能請副所長協助？」最後終於順利將2隻單價破萬元的肉豬歸還飼主。

經查貨車正從臺東一路運行至玉里鎮的養殖場，研判柵欄的拴緊處較低，在車輛剎停過程中，肉豬碰撞到拴緊處因而摔落地面。呼籲民眾載運貨物時一定要特別留意，避免貨物掉落，不僅違法也可能傷及無辜。

▲事發時飼主正焦急尋找失蹤豬隻，所幸順利尋回。