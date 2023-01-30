金剛鸚鵡公園放飛闖禍！害醫師跌倒粉碎性骨折　鳥友判賠304萬

▲黃姓鳥友因放飛金剛鸚鵡，造成林姓醫師受驚跌倒骨折。（示意圖／該圖片由Christopher Kuszajewski在Pixabay上發佈）

記者林悅／台南報導

台南1名黃姓鳥友，2020年7月13日下午6時30分許，攜其所飼養之金剛鸚鵡至台南市歸仁區1處產業道路放飛時，因疏於掌控使金剛鸚鵡自後飛過，讓在該處慢跑的林姓型外科醫師受驚嚇跌倒，造成右腿髖關節脫臼合併髖臼窩骨折、右側髖臼閉鎖粉碎性骨折等傷害，林男提告求償643萬餘元，台南地院判賠約304萬餘元。

判決書指出，被告黃男於2020年7月13日晚上6時30分許，攜其所飼養之金剛鸚鵡至台南市歸仁區南157鄉道旁之產業道路時，本應注意身為鸚鵡飼主，有防止其所飼養動物無故侵害他人身體之法定義務，且依當時情況亦無不能注意之情事，竟未採取適當之防護措施，以避免金剛鸚鵡脫離其控制範圍，即貿然將其所飼養之金剛鸚鵡放飛。

同日晚上7時許，適林姓整型外科醫師在該產業道路慢跑，該隻金剛鸚鵡突自後方朝林男頭部飛過，致林男因受到驚嚇而跌倒，並受有右腿髖關節脫臼合併髖臼窩骨折、右側髖臼閉鎖粉碎性骨折等傷害。林男依侵權行為提起訴訟，請求損害賠償，其賠償範圍，分別為醫療費用26萬242元(含就診費用55522元、輔具費用3100元、保健食品10620元、看護費用191000元)；工作損失1586650元、勞動能力減損1235831元、精神慰撫金600000元。

黃姓鳥友辯解指出，對於林男主張侵權行為事實、就診費用20122元、輔具費用均不爭執，對2020年7月14日起需專人全日看護3個月亦不爭執。惟就單人病房之差額35400元及保健食品部分，認非屬必要醫療支出；另林男於2020年7月14日起至2020年10月31日間仍於高雄榮民總醫院任職，且高雄榮總醫院亦支領薪水合計548920元予林男，林男自無不能工作損失；2020年11月1日起至2021年1月31日，該期間係林男並未至奇美醫院報到，並非不能工作，林男自不得請求這段期間有不能工作之損失，該期間之薪資應以基本薪資即30000元計算之，不得加計獎金。另林男勞動減損部分，亦應以基本薪資30000元計算12個月。並認林男請求精神慰撫金過高，且林男也有過失。

法官指出，本案經檢察官提起公訴，一審判決黃姓男子過失傷害罪，處有期徒刑2月，如科罰金以1000元折算1日確定在案。林男因本件事故，支出就診費用20122元、輔具費用3100元、需專人全日看護3個月。

法官認為飼主是指動物之所有人或實際管領動物之人；飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產；具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施，動物保護法有明文規定，因故意或過失，不法侵害他人之權利者，負損害賠償責任；動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任，此民法亦有規定。

經查，被告黃男既為金剛鸚鵡之飼主，其自應注意上開規定並確實遵守之，且當時客觀上並無不能注意之情事，竟疏未就其飼養之金剛鸚鵡為適當之防護措施，而於產業道路放飛金剛鸚鵡，使該金剛鸚鵡從後方過度接近慢跑中之原告林男，致林男受到驚嚇跌倒，因而受有右腿髖關節脫臼合併髖臼窩骨折、右側髖臼閉鎖粉碎性骨折等傷害，其就本件事故之發生應有過失責任明確，亦具有相當因果關係，則被告黃男應負侵權行為損害賠償責任。

法官認為就診費用20122元應准許；單人病房差額35400元部分難認有必要難以允；輔具費用3100元應准許；保健食品費用10620元，難認係回復傷勢之必要費用難以允許；看護費用191000元允許179000元；不能工作損失1586650元，法官認為林男為整形外科醫師，工作內容負責病患診治、處置、手術及教學，需要長時間站立及走動，依其之傷勢，顯然無法短時間負荷上開工作內容，故原告主張因該傷勢需休養6.5個月無法工作等情事應可採信，依林男2019年度綜合所得稅電子結算申報收執聯，高雄榮總任職時收入總額為2685198元，可採認林男任職高雄榮總醫院期間每月平均薪資為223767元，核算允許1585651元，惟原告自高雄榮總醫院領取548920元之薪資，應扣除548920元，經扣除後為1036731元。

法官指出，因本事故導致林男右腿髖關節脫臼合併髖臼窩骨折、右側髖臼閉鎖粉碎性骨折之傷害，法院委託成大醫院鑑定原告勞動能力減損情形，成醫病情鑑定報告書及永久性障害及工作能力減損評估報告指出：「因此受傷及可能合併之後遺症，會影響醫師長時間站立手術之職務」、「因髖關節為負重關節需承受人一半的體重，受傷後會影響負重而產生頭痛。一般人長時間久站或久坐所造成之麻木狀況為血液循環的影響，而髖關節脫位合併髖臼窩骨折之後會拉扯坐骨神經，為神經的影響，而影響其職務」，法官進行勞動能力評估，經鑑定與事故相關之診斷，鑑定結果顯示全人身體障害損失2%，考量診斷、全人障害等級、未來營利能力、職業類別與受傷年齡後，估算勞動能力減損3%，核算請求被告賠償勞動能力減損之損失為1210579元範圍內。

法官指出，以人之身體、健康固為無價，而精神慰撫金之賠償既以人格權遭遇侵害，精神上受有痛苦，其核給之標準與財產上損害之計算不同，然非不可斟酌雙方身分、資力與加害程度，及其他各種情形定之。本案原告林男為大學醫學士畢業，現職整形外科主任，已婚，育有2名子女；被告為碩士畢業，目前任職一般工廠作業員，未婚，無子女，參酌兩造身分、資歷及原告所受之傷害程度等一切情狀，認原告請求精神慰撫金600000元，尚無不當應予准許，綜合以上原告可請求賠償金額為3049532元。