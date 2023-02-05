30多歲女打3劑疫苗　「雙側肺炎」染疫6天病逝！

▲指揮中心今公布國內新增73例死亡個案。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增73例死亡個案，其中有1例特殊死亡個案，為30多歲女性，1/26呼吸困難、咳嗽，1/27快篩陽確診，2/1病況惡化過世。

發言人莊人祥表示，該個案有癌症轉移病史、近期於1/13曾接受化療，另曾接種3劑疫苗，1/26呼吸困難、咳嗽，1/27至急診採檢新冠快篩陽性確診，檢查有雙側肺炎，住院使用瑞德西韋等藥物治療，2/1病況惡化過世，死因為新冠肺炎、癌症。

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而今日新增73例本土病例死亡個案中，有46例是男性、27例是女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、69例具慢性病史、47例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月19日至今(2023)年2月2日，死亡日期介於今年1月4日至2月2日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。