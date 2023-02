為擊落間諜氣球！美東3座機場「暫停起降」　大西洋外海空域淨空

▲中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

美國總統拜登4日下令將飛到大西洋上空的中國間諜氣球擊落,為了支援此任務,美國聯邦航空總署在4日緊急發出聲明,要求南卡羅來納州和北卡羅來納州的3個機場暫停起降,「以支持國防部對國家安全的工作」。

根據CBS報導,中國間諜氣球4日在大西洋上空被美軍F-22戰機擊落,為了支援此任務,美國聯邦航空總署(FAA)宣布,北卡羅萊納州的威爾明頓國際機場(ILM)、南卡羅萊納州的默特爾比奇國際機場(MYR)和查爾斯頓國際機場(CHS)至當地時間4日下午2時45分為止暫停起降。

The FAA has paused departures from and arrivals to Wilmington (ILM), Myrtle Beach International (MYR) and Charleston International (CHS) airports to support the Department of Defense in a national security effort.