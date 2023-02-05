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為擊落間諜氣球！美東3座機場「暫停起降」　大西洋外海空域淨空

▲▼ 美國4日擊落中國間諜氣球。（圖／路透）

▲中國間諜氣球遭美軍飛彈擊落。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登4日下令將飛到大西洋上空的中國間諜氣球擊落，為了支援此任務，美國聯邦航空總署在4日緊急發出聲明，要求南卡羅來納州和北卡羅來納州的3個機場暫停起降，「以支持國防部對國家安全的工作」。

根據CBS報導，中國間諜氣球4日在大西洋上空被美軍F-22戰機擊落，為了支援此任務，美國聯邦航空總署（FAA）宣布，北卡羅萊納州的威爾明頓國際機場（ILM）、南卡羅萊納州的默特爾比奇國際機場（MYR）和查爾斯頓國際機場（CHS）至當地時間4日下午2時45分為止暫停起降。

除此之外，南卡羅來納州海岸周邊超過100平方公里、大西洋上空空域也全面淨空，FAA在聲明中強調，此臨時飛航限制旨在支持國防部的國家安全工作。

氣球被擊落的地點大約位於北卡州與南卡州之間的海岸，而默特爾比奇所在的南卡州荷瑞郡（Horry County）政府當天發布公告稱，美軍正在從大西洋中回收打撈氣球碎片，而碎片也有可能回到海岸線上，呼籲民眾不應該觸碰、移動或撿走殘骸。

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