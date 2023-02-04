出席率會爆炸！醫學會首邀「現役AV女優分享」　理事長曝原因

▲學術演講請AV女優分享經驗。（圖／取自「醫學前線專頁」臉書）



記者嚴云岑／台北報導

台灣男性學暨性醫學醫學會將於今年6月10日、11日舉辦會員大會暨學術演講會，有會員發現議程中請來手天使與現役AV女優分享經驗。醫學會理事長陳煜受訪表示，AV女優可起到代理滿足作用，對於遠距離戀愛、性伴侶無法100%配合者，都是一種性治療方式。過去學會曾邀請性治療師經驗分享，AV女優則是第一次。

臉書粉專「醫學前線專頁」分享台灣男性學暨性醫學醫學會學術演講會議議程，6/10下午有兩場特別演講，主題分別為「手天使協會手天使義工分享」以及「台灣AV產業現役女優分享」，該張截圖用紅框將兩場演講圈起，寫道「出席率應該會爆炸」。

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台灣男性學暨性醫學醫學會理事長為長庚醫院泌尿科助理教授及主治醫師陳煜，他下午接受電訪時表示，醫學會在改名加入「性醫學」後，除了學術討論外，也加入性醫學會員教育、民眾衛教等。此次請來手天使與AV女優都是性醫學的一環，但醫師對於其工作範疇、紅線等尚不熟悉，希望藉此讓會員了解其工作內容與困境。

「只要你是健康的人，受到荷爾蒙影響，還是會有需求，而社會總會有因身體缺陷、不容易找到伴侶的人。」陳煜提到，現代人強調身心健康，若身體殘缺之人性需求也能獲得滿足，依然可以活得很開心，這也是手天使偉大之處，希望透過這次分享會，能讓會員了解手天使的工作範疇與紅線。

至於怎麼想到邀請現役AV女優？陳煜表示，這是學會其中一名主委的點子，「有新東西讓會員朋友比較high一點。」台灣男性學暨性醫學會前一、兩年也曾邀請性治療師分享治療經驗，此次也是考慮AV女優的社會角色，請其分享其工作環境、投入原因，以及未來可能面臨的家庭和生育壓力，女優接獲邀請也欣然同意。

最後，陳煜表示，滿足性需求可以提升幸福感，對心理健康有正面助益，手天使與AV女優都在該環節中扮演重要角色，也希望藉此次活動，讓會員對這兩類產業有所認識。