交通部今年拚100萬陸客來台！　苦苓叫好「歡迎」

▲陸客開放出國（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

交通部力拼今年600萬國際旅客來台，其中100萬鎖定中國旅客，交通部長王國材也表態歡迎陸客來台旅遊，並強調現階段觀光簽證、航點增加等都在積極評估中，評估妥善就會開放陸客來台觀光。對此，知名作家苦苓樂觀其成，直言「這是件好事」並給出背後原因。

苦苓今（4日）在個人臉書發文表示，交通部預計今年將吸引100萬中國旅客來台，這是件好事，背後原因有6項：



1、有來往才有互相理解和包容，就像兩個人總不會一邊交往、還一邊打個你死我活。

2、有客人來、業者就有錢賺，如果團體旅遊因為競爭激烈、利潤太低，那就不妨多多開放自由行，或者規劃有特色的主題旅遊。

3、中國旅客來台，最愛晚上看台灣電視的政論節目，「罵領導像在罵自己兒子，過癮！」這些民主自由的小小種子，會默默在他們心裡發芽。

4、遠來是客，即使因為民情不同偶有失態，也不要一竿子打翻一船人，當年台灣旅客在日本也沒少丟臉，尤其不該使用426這種惡毒的字眼。

5、退一萬步說：如果有幾萬甚至十幾萬中國旅客還在台灣到處逛，兩邊忽然打起來的機會是不是會比較小？

6、最重要的是：你想來我都歡迎、盡量排除障礙，那你要是扭扭捏捏還不來，就只能說明你根本沒有誠意了——兩岸人民都會看得很清楚。