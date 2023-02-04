　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮秘境外來物種入侵！泰國鱧為害最大　縣府籲勿棄養水族寵物

▲泰國鱧因其肉食且生性兇猛，造成台灣原生魚種很大的危害。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

泰國鱧因其肉食且生性兇猛，造成台灣原生魚種很大的危害。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮啟模濕地是近年熱門的私房秘境景點，山水風光與悠游的水鳥吸引了許多攝影愛好者前往，但近兩年在地社區發現濕地水域出現了許多外來入侵種，恐影響原有的本土生態，花蓮縣政府呼籲民眾勿棄養水族寵物，避免加劇外來物種入侵本土水域的危害。

縣長徐榛蔚指出，玉里鎮啟模濕地也稱玉水圳人工濕地，原為垃圾掩埋場，花蓮縣環保局將其變更營造為處理玉里鎮廢水的人工溼地，後經在地社區的維護與管理，如今蛻變成為山光水色迷人的幽靜景點。不過在地的啟模社區巡守隊近兩年發現，水域中出現了外來入侵的物種，包括已廣布全台的泰國鱧、琵琶鼠及巴西龜，恐衝擊原有的生態系。

▲泰國鱧因其肉食且生性兇猛，造成台灣原生魚種很大的危害。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

濕地水域也出現巴西龜，恐衝擊原有的生態系。

農業處長陳淑雯表示，泰國鱧原產於華南及東南亞多國，早年因食用目的被引進台灣，而後因業者棄養及不當放流導致入侵擴散，又因其肉食且生性兇猛，造成台灣原生魚種很大的危害。琵琶鼠與巴西龜則主要因為水族業者與飼主棄養，造成入侵水域與破壞生態。

徐榛蔚說，許多外來物種都因飼主棄養而入侵野外，至今造成的本土生態衝擊與原生物種流失影響深遠，呼籲民眾切勿棄養寵物或是隨意放流水產動物，以免意外促成或是加劇外來種入侵，造成生物多樣性的消逝與危機。

ET快訊
母親和2兒淒涼死法曝　警哽咽：真的可憐
美火車嚴重出軌！載100輛油車撞加油站　烈焰狂燒傷亡不明
確診台商「大白肺」！　醫嘆管子拔不掉：臥床一輩子
快訊／擊敗前世界第2！　林俊易打進決賽明爭冠
騎車上班遭撞飛！　26歲「3寶媽」慘死
快訊／iRent「賠償方案出來了」！40萬會員快收信
八軍團又爆「5段新影片」流出！　俯拍視角超露骨
袁惟仁摔成植物人臥床多年　她曝最新病況

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

好「釋」又一樁　台東鳳梨釋迦外銷汶萊2／5啟航

福興宮成長營　西螺鎮長擔綱榮譽營長推廣在地產業文化

基隆Podcast首播！全新風格推政務　市府發言人挑大樑主持

荔枝椿象蠢蠢欲動　花蓮縣府籲：把握關鍵期防治最有效

南消與台南東南扶青社舉辦小小消防體驗營　親子共同學習消防知識

花蓮秘境外來物種入侵！泰國鱧為害最大　縣府籲勿棄養水族寵物

鼓勵學生能力搭配天賦發展　大學特殊選才永慶高中4人上榜　

蔡英文視察桃園安家實物銀行　盼讓有需要者得到照顧

台南停車熱區假日多80席停車位　中西區協進國小校園開放停車

桃園兌現免費營養午餐政見　「這三區」回饋金回歸該區自行運用

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

7年未見！兒送餐獻驚喜　媽認出後激動摀眼痛哭

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

營區性愛實戰外洩 女中尉求找兇手｜20230203 ET午間新聞

王思佳介紹7樓電梯獨棟豪宅　「缺點是難找人」：太大了XD

好「釋」又一樁　台東鳳梨釋迦外銷汶萊2／5啟航

福興宮成長營　西螺鎮長擔綱榮譽營長推廣在地產業文化

基隆Podcast首播！全新風格推政務　市府發言人挑大樑主持

荔枝椿象蠢蠢欲動　花蓮縣府籲：把握關鍵期防治最有效

南消與台南東南扶青社舉辦小小消防體驗營　親子共同學習消防知識

花蓮秘境外來物種入侵！泰國鱧為害最大　縣府籲勿棄養水族寵物

鼓勵學生能力搭配天賦發展　大學特殊選才永慶高中4人上榜　

蔡英文視察桃園安家實物銀行　盼讓有需要者得到照顧

台南停車熱區假日多80席停車位　中西區協進國小校園開放停車

桃園兌現免費營養午餐政見　「這三區」回饋金回歸該區自行運用

好「釋」又一樁　台東鳳梨釋迦外銷汶萊2／5啟航

雨亂元宵！3地賞花燈防噴雨　 又有冷空氣強襲「降溫時間點曝」

82歲秀場天王「賣4房籌錢治病」　突脫口「在跑路」晚年生活曝光

台灣元宵燈會今晚點燈！韋禮安、鼓鼓輪番開唱　盧秀燕邀賞燈走春

已婚老闆%嫩妹員工！髮廊洗頭區成砲房　被「這隻眼睛」看到慘了

福興宮成長營　西螺鎮長擔綱榮譽營長推廣在地產業文化

檢舉博士違停叔引爆街頭PK　碩士正義哥贏了拳腳輸掉官司

基隆Podcast首播！全新風格推政務　市府發言人挑大樑主持

陸1月天災頻傳「超13萬人次受災」　西藏雪崩最嚴重致28死

超沒公德心！21人八仙山大搞營火晚會　最重罰600萬...還要吃牢飯

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

地方熱門新聞

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

新北區長剛上任　21位市區仕紳祝賀

2023桃園燈會楊梅富岡登場　人潮將湧現

捷運三鶯線彩虹通廊　打卡拍照新熱點

台南山上天后宮乞平安龜

南消中正分隊元宵猜燈謎、提燈DIY防火宣導

男子吸毒菸被逮警所過生日永生難忘

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

蘭潭音樂噴泉2/3起暫停演出

桃園威天宮忠義武財神　2/4日降靈團拜

南消與土耳其醫師交流再進化

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

台南大觀音亭暨祀典興濟宮水仙花展

更多熱門

相關新聞

金髮妹養魚　房東多收6000元寵物租金

金髮妹養魚　房東多收6000元寵物租金

美國TikToK用戶「Nic」日前拍攝影片表示，因為在承租的公寓養了寵物金魚，竟然被房東要求一次性支付200美元的寵物租金，讓她超級傻眼。

7隻哈士奇討抱！屁屁一蹬媽扛起

7隻哈士奇討抱！屁屁一蹬媽扛起

沒在怕醫生！狗軟軟翻肚給檢查　

沒在怕醫生！狗軟軟翻肚給檢查　

黑貴賓全身水泥　美容師帶回洗澡

黑貴賓全身水泥　美容師帶回洗澡

汪繫「心碎字條」　收容所幫圓滿

汪繫「心碎字條」　收容所幫圓滿

關鍵字：

人工濕地外來物種入侵泰國鱧凶猛為害棄養水族寵物

讀者迴響

熱門新聞

今10：42進入立春！3生肖不要外出

營區實戰片外流！　陸軍女中尉IG又開了

90K女友超完美　「唯獨1點」嚇到他不敢婚

全家2車出遊　爸媽回家才驚覺5歲兒不見了

24歲女偶像星谷梨里花全裸陳屍賓館！　脖子多處刀傷

鴨王「霆鋒」偷拍女客嘿咻　遭上腳鐐簽本票

鄰居通水管害樓下爆炸　9歲男童毀容

盯男友刪仍外流！他曝女軍官感情動向

新建案一堆2房「客廳夾中間」！苦主：廚房才有採光

夫澎湖車禍亡　人妻查手機驚知「案件真相」

快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明

NBA爆大規模衝突！5球員被趕出場

傳奇大咖女星83歲過世！「死訊藏26天才外洩」

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

更多

最夯影音

更多
許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢

許維恩挺4月孕肚「罩杯暴漲」　王家梁「行房改50天一次」上網查姿勢
宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

宋達民力挺宋逸民！「開戰前教友」　未公開6影片曝：換我早翻臉

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

《黑暗榮耀》鄭星一合體劉在錫XD　讚宋慧喬演技：太瘋了！

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

駕駛為停車「亂移三角錐」！　私人土地變停車場地主氣炸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面