花蓮秘境外來物種入侵！泰國鱧為害最大　縣府籲勿棄養水族寵物

▲泰國鱧因其肉食且生性兇猛，造成台灣原生魚種很大的危害。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮啟模濕地是近年熱門的私房秘境景點，山水風光與悠游的水鳥吸引了許多攝影愛好者前往，但近兩年在地社區發現濕地水域出現了許多外來入侵種，恐影響原有的本土生態，花蓮縣政府呼籲民眾勿棄養水族寵物，避免加劇外來物種入侵本土水域的危害。

縣長徐榛蔚指出，玉里鎮啟模濕地也稱玉水圳人工濕地，原為垃圾掩埋場，花蓮縣環保局將其變更營造為處理玉里鎮廢水的人工溼地，後經在地社區的維護與管理，如今蛻變成為山光水色迷人的幽靜景點。不過在地的啟模社區巡守隊近兩年發現，水域中出現了外來入侵的物種，包括已廣布全台的泰國鱧、琵琶鼠及巴西龜，恐衝擊原有的生態系。

▲濕地水域也出現巴西龜，恐衝擊原有的生態系。

農業處長陳淑雯表示，泰國鱧原產於華南及東南亞多國，早年因食用目的被引進台灣，而後因業者棄養及不當放流導致入侵擴散，又因其肉食且生性兇猛，造成台灣原生魚種很大的危害。琵琶鼠與巴西龜則主要因為水族業者與飼主棄養，造成入侵水域與破壞生態。

徐榛蔚說，許多外來物種都因飼主棄養而入侵野外，至今造成的本土生態衝擊與原生物種流失影響深遠，呼籲民眾切勿棄養寵物或是隨意放流水產動物，以免意外促成或是加劇外來種入侵，造成生物多樣性的消逝與危機。