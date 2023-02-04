金髮妹養魚被收「6000元寵物租金」　每個月還要多付449元

記者黃翊婷／綜合報導

美國TikToK用戶「Nic」日前拍攝影片表示，因為在承租的公寓養了寵物金魚，竟然被房東要求一次性支付200美元的寵物租金，讓她超級傻眼。

▲Nic抱怨，自己養了寵物金魚，竟被房東收取昂貴的寵物租金。（示意圖／達志影像，非當事人飼養的寵物魚。）

根據《每日郵報》報導，留著一頭金色長髮的TikToK用戶「Nic」日前拍攝影片分享自己的租屋費用明細，並表示她因為養了金魚，被房東要求一次性支付200美元（約新台幣6000元）的寵物租金，另外每個月還要收取15美元（約新台幣449元）的費用，讓她忍不住對著鏡頭露出驚愕的表情，「對魚收取寵物租金？無言以對。」

影片公開之後掀起網友熱議，瀏覽人次累計至今已經超過6萬，大家紛紛留言表示，「貪婪程度驚人」、「公寓的收費失控了」、「妳是打算在大廳裡放一條魚嗎」、「接下來房東會要求妳提供魚的絕育證明」、「可能是要避免魚把地毯撕裂」。

還有不少網友留言分享自己遇過的類似經歷，「我被收取了150美元的寵物租金，因為我搬進去時養了一隻魚，但我覺得不重要就沒有說，一周後魚就死了」、「我在一個小水箱裡養了一隻蝦，房東也試圖向我收費，我就說『這是食物，所以你們不能向我收費』」。

不過，也有網友表示可以理解房東的顧慮，畢竟有些人養魚數量可能很大，所以房東會限制魚缸的容量，部分公寓甚至會規定只能在一樓放魚缸，或是乾脆要求租客對此簽署保險合約，這是出於重量考量，以免魚缸漏水流到下方樓層，造成其他住戶困擾。