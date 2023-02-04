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女過年前求職遭囚禁　總部行事曆寫「吃素做善事」...詐團8人落網

▲台南市警一分局及刑大合組專案小組，循線緝獲該詐騙集團8名成員，案經移送台南地檢署偵辦，8嫌均聲押獲准，全案正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警一分局及刑大合組專案小組，循線緝獲該詐騙集團8名成員，案經移送台南地檢署偵辦，8嫌均聲押獲准，全案正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄一名潘姓女子來台南求職，竟遭詐騙集團控制行動而失聯，潘女親友向警方報案，由市警一分局及刑大合組專案小組，循線緝獲該集團8名成員，潘女平安獲釋，案經移送台南地檢署偵辦，8嫌全遭收押，全案正擴大偵辦中。

▲台南市警一分局及刑大合組專案小組，循線緝獲該詐騙集團8名成員，案經移送台南地檢署偵辦，8嫌均聲押獲准，全案正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

高雄潘姓女子年前為了求職，獨自前往台南市火車站附近與不詳歹徒碰面後失聯，焦急親友報案請求警方協助，市警一分局獲報後立即與刑警大隊組成專案小組積極查辦，同時報請檢察官呂舒雯指揮，當晚即查獲涉嫌控制潘女行動之詐欺集團3名成員，調查後均經台南地院羈押禁見。

▲台南市警一分局及刑大合組專案小組，循線緝獲該詐騙集團8名成員，案經移送台南地檢署偵辦，8嫌均聲押獲准，全案正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警一分局及刑大合組專案小組，循線緝獲該詐騙集團8名成員，案經移送台南地檢署偵辦，8嫌均聲押獲准，全案正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

該犯罪集團見事跡敗露，隔天立即將潘女釋放。專案小組鍥而不捨，逐層抽絲剝繭，再度鎖定該集團核心成員之藏匿據點，於2月1日下午2時許，持台南地院檢核發之搜索票、拘票，會同市警二分局南門所，前往中西區五妃街1處民宅5樓進行攻堅，成功破獲該詐欺集團並拘提含集團幹部在內之5名成員到案，調查後依涉組織犯罪條例、洗錢防制法、妨害自由及詐欺等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，涉案之5名犯嫌，經台南地院於2月3日審理後，均羈押禁見，專案小組擴大偵辦中。

▲台南市警一分局及刑大合組專案小組，循線緝獲該詐騙集團8名成員，案經移送台南地檢署偵辦，8嫌均聲押獲准，全案正擴大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方專案小組攻堅入內時，竟發現該據點內公佈欄上寫有「初一、十五吃素」、「每月做善事」、「找點（控交收）」、「二月二號開工」等字樣，該犯罪集團在開工前，即為台南市警方順利破獲，足見「歹路不可行、人在做天在看」。

一分局表示，將持續貫徹執行清源2.0專案，針對詐騙集團及黑幫涉有不法拘禁的犯罪行為積極偵辦；另對於失蹤人口也將加強管理，視同重大刑案追查，持續查訪社區大樓、旅館、民宿及日租套房等地點，並強化通報網機制。

一分局長歐祖明呼籲，民眾對於標榜「高薪水」、「輕鬆賺錢」的徵才廣告，應特別留意，不要貪圖一時利益，「天底下沒有白吃的午餐！」，提供金融帳戶後淪為共犯，若遭詐騙集團控制行動自由，恐遭暴力迫害，危害自身安全，找工作要謹慎思考。

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