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賓士男不爽運將「跟太緊」　當街急煞持鐵棍下車嗆聲...畫面曝

▲▼賓士男不滿運將逼太緊，鐵棍狂敲車門出言恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲賓士男不滿運將逼太緊，鐵棍狂敲車門出言恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在3日下午4時許，1名自小客車駕駛開車行經濱江街一處涵洞，與另名計程車運將發生糾紛，自小客車駕駛不滿，先在停等紅綠燈時朝運將叫囂，盛怒之下又在停攔下小黃下車上前掏出鐵棍敲打車窗，且出言恐嚇嗆聲，最後運將報警處理，警方隨後將犯案的廖姓男子逮捕到案。

警方調查，3日下午4時許，1名23歲的廖姓男子開著賓士車行經濱江街東往西，經過涵洞附近時，與57歲孫姓計程車運將發生行車糾紛，廖男不滿，於是惡意開車超越小黃，且在小黃前緊急剎車，將小黃攔到路邊持鐵棍下車與孫姓運將理論。

事後又在盛怒之下，在停等紅綠燈時又跑下下車，走到後孫姓運將的車旁又再度怒罵對方，運將於是報警，警方到場後廖姓男子已經離開現場，最後調閱監視器鎖定車牌，立刻通知廖姓駕駛到案說明。

▲▼賓士男不滿運將逼太緊，鐵棍狂敲車門出言恐嚇。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲賓士男最後被警方通知到案說明，才坦承因為小黃跟太緊，認為對方在挑釁。（圖／記者邱中岳翻攝）

廖姓駕駛不滿小黃運將開車跟太緊，認為對方是在挑釁，所以才會持鐵棍下車想問對方到底要幹嘛，訊後警方依照強制、恐嚇以及毀損罪嫌將廖姓男子送辦，另外惡意逼車部分另外依照《交通管理處罰條例》第43條第1項第4款，得以開罰6千至2萬4千元不等罰鍰。

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