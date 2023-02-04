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社會 社會焦點 保障人權

客奔水餃店不點餐　台南警連吃數日終建功...破樓上賭場逮27人

▲台南市警永康警分局率保警大隊霹靂小組破門攻堅，在永康區中華路巷內1處水餃店，破獲麻將職業大賭場，逮獲賭場負責人、房東與把風人員及賭客共計27人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警永康警分局率保警大隊霹靂小組破門攻堅，在永康區中華路巷內1處水餃店，破獲麻將職業大賭場，逮獲賭場負責人、房東與把風人員及賭客共計27人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康警分局2日晚上在永康區中華路巷內1處水餃店，破獲麻將職業大賭場，由永康分局率保安警察大隊霹靂小組破門攻堅衝進屋內查緝，當場逮獲賭場負責人、房東與把風人員及賭客共計27人，並查扣賭博工具麻將等物、賭資新台幣127萬7500元，全案詢問後依賭博罪嫌及社會秩序維護法移送法辦。

▲台南市警永康警分局率保警大隊霹靂小組破門攻堅，在永康區中華路巷內1處水餃店，破獲麻將職業大賭場，逮獲賭場負責人、房東與把風人員及賭客共計27人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局接獲線報指出永康區中華路巷內1處水餃店2樓深夜出入分子複雜，並裝有監視器，警方獲報後即成立專案小組蒐證查緝，經前往該店僑裝客人連續吃了多日水餃進行蒐證，確定是處流動麻將職業賭場，隨即報請檢察官向法院聲請搜索票，由保安警察大隊霹靂小組成員攜帶裝備，於2日晚上7時許，帶頭破門攻堅，當場在密不通風的水餃店2樓查獲賭場負責人徐姓（49歲）與把風王姓（42歲）犯嫌2人、黃姓房東（61歲）及現場賭客24人，共計27人，並查扣麻將4副、骰子16顆、籌碼331張（賭資新台幣127萬7500元）及監視器等證物。

▲台南市警永康警分局率保警大隊霹靂小組破門攻堅，在永康區中華路巷內1處水餃店，破獲麻將職業大賭場，逮獲賭場負責人、房東與把風人員及賭客共計27人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方攻堅過程中，有5名賭客為規避警方查緝竟然打破窗戶從水餃店2樓陽台跳下，踩踏隔壁住戶採光罩試圖逃離現場，其中1名賭客還因此不慎摔斷腿，然警方早已布下天羅地網，在四周全面部署，逃離賭客一一查緝到案，全案將賭場負責人、把風人員依照刑法賭博罪嫌移送法辦外，其餘24名賭客依社會秩序維護法各裁處新台幣9000元。

▲台南市警永康警分局率保警大隊霹靂小組破門攻堅，在永康區中華路巷內1處水餃店，破獲麻將職業大賭場，逮獲賭場負責人、房東與把風人員及賭客共計27人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

專案查緝人員查探過程還發現，這些人都來來去去光顧水餃店的客人，但實際不是去吃水餃而是去『拔筊（餃）』（賭博台語），有些賭客還不時下樓吃水餃，除討論輸贏外，還戲稱水餃像元寶，多吃（贏錢的意思）再去賭會贏，讓一旁埋伏員警哭笑不得；而在警方攻堅查緝過程，有些賭客見狀爬腿就跑，身手矯健從屋簷奔跑，讓追緝警方直冒汗，且仍遭警方逮捕歸案之賭客，自己也覺得不可思議，真的是愛賭不愛命。

▲台南市警永康警分局率保警大隊霹靂小組破門攻堅，在永康區中華路巷內1處水餃店，破獲麻將職業大賭場，逮獲賭場負責人、房東與把風人員及賭客共計27人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局長甘炎民表示，針對各項不法犯罪，特別是防制職業賭場、掃蕩槍毒及街頭暴力，永康警查緝不會鬆懈也不會手軟，職業賭場是治安毒瘤，容易衍生幫派、黑道、槍械等暴力犯罪，影響社會治安，永康警呼籲民眾如發現周遭有任何可疑，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，警方將立即派員查處，嚴防黑道勢力利用職業賭場牟取暴利，並持續秉持嚴重執法的態度與決心打擊犯罪，全力掃蕩轄內賭場，呼籲民眾千萬不要心存僥倖，切勿以身試法。

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