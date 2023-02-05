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中國力求改善「對美關係」　因氣球事件前功盡棄

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

▲美國蒙大拿州比林斯市（Billings）上空出現疑似中國間諜氣球。（圖／路透）

文／中央社

中國2022年11月與美國舉行領導人高峰會、近來並努力穩定與國際間的關係後，中美兩國多年來猜忌日深和不斷醞釀緊張的關係，看似就要略有改善。如今卻因一只氣球而前功盡棄。

「紐約時報」（The New York Times）指出，美國軍事官員口中的一只「高空監視氣球」本週在蒙大拿州上空被發現，連同美國國務卿布林肯（Antony Blinken）昨天決定暫緩訪問中國，再次暴露出中、美關係的脆弱。雙方正日益緊張地爭奪在軍事、地緣政治和科技等領域的主宰地位。

上述氣球的位置一經披露，就激化了美國兩黨的怒氣，有人主張將氣球擊落。拜登政府的操作空間也因此變得相當有限。

雙方對這艘飛船的作用各有說詞。美國國防部稱，這是為了「蒐集情報」；而中國方面指稱，這是一只民用科研氣球，偏離了路徑。中國領導階層並認為，拜登政府小題大作。

儘管並無跡象顯示，這只氣球對美國構成嚴重的軍事或情報威脅。但單是中國飛行器在美國本土上空飄盪所具有的象徵性，即足以為中、美關係增加變數。兩國關係位居世界一些最迫切挑戰的核心，諸如維護台海和平、重建疫後經濟及對抗氣候變遷等。

亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute，ASPI）執行主任但若雲（Rorry Daniels）表示：「這是一件小事引起嚴重後果。看看美、中關係的歷史及過去到現在各個不同階段，就知道這樣的情況令人難以置信。」

中國一直想要降低對外緊張關係，以集中精力修補陷入困境的經濟、走出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的孤立情況。中國國務院副總理劉鶴1月便出席在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum）年會，以爭取外資，並宣告中國再次為外商開放。

分析家指出，在這樣的背景下，一顆看似中國間諜氣球為何會出現在美國上空，透露出中國政府在對地緣政治主要競爭對手美國所應採取的戰略方面，出現內部分歧。

曾任白宮國家安全會議（National Security Council）中國事務主任、現任美國布魯金斯研究所（Brookings Institution）高級研究員的何瑞恩（Ryan Hass）說：「中國近來對美國所傳達的外交訊息整體方向，是設法降低緊張。但間諜氣球事件與整體訊息並不一致，令人懷疑中國安全系統內部的協調品質。」

何瑞恩表示，中、美關係若進一步惡化，中國國家主席習近平擔待不起。在中國菁英分子眼中，成功處理此一關係是習近平的主要職責之一。但在習近平主政下，美國已重創華為等中國電信業巨擘、對關鍵半導體技術出口（至中國）實施廣泛禁令，並已與亞洲各國鞏固軍事關係。

何瑞恩說：「布林肯非常高調延後訪中，可能使中國內部對習近平處理中、美緊張關係的能力產生質疑。在他主政10年期間，中、美出現了歷史性的緊張關係，相關問題已經成了他整體施政表現上持續存在的弱點。」

一些其他專家則提出不同的推測。他們認為，中國可能故意要讓美國發現那只氣球，藉此重新掌握雙邊關係主動權，並衡量美國在遭遇中國測試時的決心。

中國氣球出現在美國領空，是傳達一個訊息，即中國有能力偵蒐美國心臟地帶的情報，一如許多中國人假設美國正對中國做相同的事，或至少用偵察機、人造衛星和巡邏船艦對中國周圍進行偵蒐。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）中國問題專家何子恩指出，有關氣球的新聞，有助於習近平讓國內民族主義者對他加分。在中國有另一派觀點認為，華府之所以對氣球事件過度反應，歸咎於美國鷹派浪潮日益高漲。

中國復旦大學國際問題研究院教授趙明昊表示：「中國和美國原本可能有一個改善關係的好機會，但氣球事件讓它蒙上了陰影。我們可以看到，美國新一屆國會正對中國磨刀霍霍。」

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