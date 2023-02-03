鄰居小蘇打粉通水管「害樓下廚房爆炸」　9歲男童毀容恐失明

▲9歲男童全身多處三度灼傷，不僅毀容，還因眼角膜受損，可能失明。（圖／翻攝自《中國報》）

記者柯沛辰／綜合報導

馬來西亞沙登一名男子近日發現家中廚房水槽堵塞，網購小蘇打粉來疏通水管，不料卻導致樓下鄰居廚房的水管爆炸，腐蝕性液體四濺，造成一對年幼的小兄妹灼傷送醫，其中9歲哥哥全身多處三度灼傷，眼角膜受損，恐永久失明。

根據《中國報》報導，這起事故發生在1月31日晚上9點多，當時1樓的女住戶和丈夫在吃晚餐，聽到廚房傳來一聲爆炸，又伴隨兒子的慘叫，立刻衝到廚房查看，結果發現子女都灼傷，還一度以為是煤氣爐爆炸，第一時間用大量清水為子女沖洗，並打電話叫救護車。

經院方檢查，9歲男童傷勢嚴重，額頭、頭頂、肩膀、身體、手臂和大腿多處達三度灼傷，而且眼膜受傷撕裂，未來視力恢復的可能性只有50%，目前仍在住院治療中。至於7歲女童則是右大腿輕微灼傷，經敷藥包紮後已順利出院。

事後，女住戶得知是廚房天花板的水管爆炸，懷疑是樓上鄰居惹禍。樓上男子也向警方坦承，因為家中水管堵塞，曾上網買了一包小蘇打粉來疏通，對可能是自己造成小兄妹受傷而感到抱歉和內疚。全案朝導致他人嚴重受傷等罪嫌偵辦。

▼鄰居坦承用小蘇打粉通水管，被警方認定涉嫌以爆炸物傷人，全案偵辦中。（圖／翻攝自《中國報》）