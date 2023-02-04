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換臉A片害119人！小玉「最新近況」本人直接出來說

▲▼小玉出庭。（圖／記者陳以昇攝）

 ▲百萬YouTuber「小玉」朱玉宸。（圖／記者陳以昇攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿涉嫌利用「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，將高嘉瑜、黃捷等119名女星、政治人物、網紅的容貌換成AV女優，各判刑5年6月與3年8月。對此，小玉弟弟的YouTuber「尊」在最新QA影片中直接打給小玉，詢問對方目前的情況。

尊日前在YouTube頻道「人生魯宅x尊-第2頻道」上傳最新QA。其中，有粉絲詢問「小玉本人對於放火或是其他人做的那些小玉迷因、消費小玉言論或行為，有什麼反應或想法嗎？小玉會去看那些消費自己的影片嗎？」讓尊難以回答，立刻拿起手機撥電話詢問小玉本人。

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▲▼高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲小玉官司纏身，目前已累計要賠310萬元，圖為高雄市議員黃捷。（圖／記者賴文萱翻攝）

小玉接聽電話後，開玩笑地說他現在在監獄，剛跳逃出來，跑到明德外役監獄外面的中庭，用兩包泡麵交換手機，才可以跟尊講電話。事後，他才坦言，他目前都在宜蘭老家，幫家裡做雜事，「現在也不可能出來工作啊，就加減幫」。

面對外界消費，小玉表示，過去就有很多人消費他，他一個都沒看過，因此現在的也不會去看，就算尊跟放火有消費他也無所謂，因為過去他也有消費過對方。

此外，尊也開玩笑要小玉繼續做YouTube影片，甚至可以開課教學收費。小玉聽到後笑說，「沒有，我教你怎麼入門到入獄啦！教你YouTube百萬訂閱從入門到入獄」，瞬間讓尊笑了出來。

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