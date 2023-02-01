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遭換臉變A片女主角...正妹模特兒獲賠60萬　「小玉」累計要賠310萬

▲▼小玉出庭。（圖／記者陳以昇攝）

▲「小玉」朱玉宸出庭喊冤。（資料照／記者陳以昇攝）

記者劉人豪／新北報導

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿涉嫌利用「深偽Deep Fake」的AI換臉技術，將高嘉瑜、黃捷等知名女性民代、網紅與直播主的容貌換成AV女優，先前各判刑5年6月與3年8月。民事部分共有21名被害者提告求償，日前法院判決2人須賠償黃捷及1名空姐各100萬元、1名女網紅50萬元，近日再判一名從事外拍模特兒的女大生60萬，「小玉」累計要賠310萬。

小玉藉由上網販賣換臉A片獲利逾1300萬元，被依違反《個人資料保護法》等罪嫌起訴，雖然他出庭時「誠摯道歉」，律師卻要受害人自行向國庫申請用朱男被查扣的犯罪所得賠償，惹得黃捷等受害人當庭怒瞪，一審判朱男5年6月徒刑，共犯莊炘睿3年8月徒刑，可上訴。

民事部分，有21名被害者提出求償，2022年12月，法院判決朱男、莊男2人須賠償黃捷及1名空姐各100萬元，以及1名女YouTuber網紅50萬元。

而另一名兼從事外拍模特兒的女大生，因為被朱男、莊男換臉，合成到日本AV女優色情猥褻影片中，並於製作完成後，透過付費及瀏覽方式，分享給會員或購買者點選瀏覽，認為名譽受損求償100萬元。

法院審酌雙方身分、地位、經濟能力，及被告2人不法侵害情節，對於女大生在精神上所造成之痛苦程度等一切情狀，判決朱男、莊男2人須連帶賠償60萬元。

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