「聖火玉尊」不紅了？留言反推爆1人　讚YTR清流：影片很優質

▲「聖火玉尊」曾被稱作YTR界4大天王。（圖／翻攝自IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

當YouTuber想維持高人氣並不簡單！就有網友在Dcard發文，提到在2019年時被稱作YTR界4大天王的「聖火玉尊」，最紅的時候經常百萬點閱，現在都剩幾十萬，讓他好奇，「為什麼聖火玉尊現在不紅？」不過，許多人不禁幫其中1人平反，大推是唯一清流，「尊很穩定吧？內容也算不錯」、「個人覺得尊的影片很優質。」

這位網友文中列出個人觀察，首先是聖結石，「以前日更vlog，我記得每一部都有百萬」，MV甚至有千萬點擊，「現在怎麼才13萬？」再來是放火，「怎麼每一部影片都只有十幾萬點閱率？」至於小玉因為搞出換臉事件，他就沒多說；最後，他覺得尊的觀看數應該是4人中最好的，而且還有交女朋友。

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▲原PO列出個人觀察。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多人不禁幫尊平反，大推他是YT清流，「尊一直都沒有不紅，他只是在一個很穩定的狀態，沒有大起大落，比起其他三位曇花一現，尊這種永生花更好」、「從20幾歲看到現在30幾了，尊真的是默默打拼多年才紅起來的」、「我從國中就會看尊的影片，到現在大二還是，尊講話的方式跟影片節奏我一直很愛。」

甚至還有網友直誇，「他現在副頻道放速食片，主頻道放正經片的模式好棒，既餵飽了流量跟部份觀眾，又可以顧及自己想做的事」、「尊超棒的哇！每次看到他被放入聖火玉同個等級，真的很令人傷心欸！尊主頻道雖然出片慢，但都看得出來他是很用心在想題材的。」

▲尊目前的訂閱數是149萬，最近終於收到百萬訂閱的獎牌。（圖／翻攝自IG／loserzun）

另外，也有不少人提到放火，「放火現在主要就是直播啊！出片率也低，而且他在圖奇還不錯啊！沒有下坡問題」、「放火好像是覺得在圖奇開台比在YT拍片還要快樂，自從他被跳過後，感覺整個人變得很正面。很喜歡看他跟尊還有錫蘭一起玩遊戲的精華」、「放火轉戰遊戲實況主，可以看他的精華，還蠻有趣的，被遊戲耽誤的實況主。」