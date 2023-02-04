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指揮中心手譯員遇「手槍女王」！長達1小時18禁手語翻譯全場佩服

▲前八大小姐「手槍女王」袁非、台灣第一位情色漫畫家麥人杰對談，手譯員蕭匡宇卯足全力翻譯被讚爆。

記者林育綾／台北報導

史上尺（恥）度最大手語翻譯！指揮中心手譯員蕭匡宇今（3）日在台北國際書展，接獲由始以來尺度最大挑戰的手語翻譯任務，由大辣出版邀請台灣第一位情色漫畫家麥人杰、前八大小姐「手槍女王」袁非對談，整整1小時充滿18禁的對話，蕭匡宇發揮專業全力繪聲繪影進行手譯，獲得全場佩服，他也透露在翻譯過程中「需要把羞恥心全部折疊起來」，盡力讓聾人朋友感覺有畫面。

▲▼大辣出版邀請台灣第一位情色漫畫家麥人杰、前八大小姐「手槍女王」袁非對談，整整1小時充滿18禁的對話，手譯員蕭匡宇卯足全力手語翻譯，成為尺度最大挑戰任務。（圖／記者林育綾攝）

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▲大辣出版邀請情色漫畫家麥人杰、「手槍女王」袁非對談，整整1小時充滿18禁的對話，手譯員蕭匡宇卯足全力手語翻譯。（圖／記者林育綾攝）

台北國際書展今（3）日邁入第4天，適逢周五星光之夜，大辣出版社邀請「台灣第一位情色漫畫家」麥人杰 X「手槍女王」袁非在講座進行對談，由於現場有聽障及聾人朋友，大會也安排曾被封為「陳時中背後靈」的指揮中心輪值手譯員蕭匡宇，在講座進行手語翻譯。

過程中袁非談到許多從前在八大行業的親身經歷，還提到本來不喜歡「手槍女王」這個稱號，原因是出席公眾場合時被叫「女王」讓她很尷尬，很像手裡拿著皮鞭的形象，她笑，「就是因為我很像，所以不想承認。」

為了這個名稱，她曾經跟作家好友、出版社編輯等人，一起認真開了一場會，編輯曾經提議改叫「手槍女神」，讓袁非也說「呃⋯那還是女王好了！」一群人還認真換算她過去在八大行業時的班表，計算出她打過1萬支手槍，作為《手槍女王》這本書當時書腰上的副標題，「我的人生很無聊，只是打了一萬隻雞雞！」

▲▼大辣出版邀請台灣第一位情色漫畫家麥人杰、前八大小姐「手槍女王」袁非對談，整整1小時充滿18禁的對話，手譯員蕭匡宇卯足全力手語翻譯，成為尺度最大挑戰任務。（圖／記者林育綾攝）

▲袁非、麥人杰對談。（圖／記者林育綾攝）

麥人杰也分享自己當時如何成為台灣第一位情色漫畫家，他說到，其實情色漫畫在當年，所有中學生早就在課本上亂畫了，「差別只是他們沒出版，但我出版了」；還說一般人不會想把它當正經事幹，但當他接到PLAY BOY雜誌邀約時，激發他喜歡自我挑戰的性格。

沒想到成為專業的情色漫畫家之後，才發現超級難畫。由於當時雜誌也怕被新聞局開罰，要求他的畫不能露三點，情節又不能太色，「明明是色情漫畫，這難度也太高了！」但麥人杰把這當作遊戲關卡，開始朝幽默方向發展，沒想到反應很好，讓他回想這些經歷也坦承，「沒穿衣服比有穿還難畫！」

▲▼大辣出版邀請台灣第一位情色漫畫家麥人杰、前八大小姐「手槍女王」袁非對談，整整1小時充滿18禁的對話，手譯員蕭匡宇卯足全力手語翻譯，成為尺度最大挑戰任務。（圖／記者林育綾攝）

▲袁非、麥人杰在對談後替讀者簽書。（圖／記者林育綾攝）

袁非談到過去在八大行業的經歷，見證過各式各樣奇葩客人，當然也有很好的客人，她提到有些人不一定是來打手槍，只是孤單的男生尋求有人陪伴、聊天，療癒的感覺，讓麥人杰也說，「其實是另一種形式的心理醫生！」

▲▼大辣出版邀請台灣第一位情色漫畫家麥人杰、前八大小姐「手槍女王」袁非對談，整整1小時充滿18禁的對話，手譯員蕭匡宇卯足全力手語翻譯，成為尺度最大挑戰任務。（圖／記者林育綾攝）

▲整整1小時充滿18禁的對話，手譯員蕭匡宇卯足全力手語翻譯，成為尺度最大挑戰任務。（圖／記者林育綾攝）

其中袁非描述過去幫客人服務時的經驗，充滿18禁的對話內容，也讓站在身後的手語翻譯員蕭匡宇卯足全力，麥人杰還特別停下來讚歎。而蕭匡宇在會後接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，確實是挑戰很大的工作，「平常我們很少很少很少翻譯這樣的主題」，在同志運動時會稍微提到，讓大家知道同志的性很正常，但也只是「稍微」，不像今天是整整1小時的對話，翻譯過程中「非常需要把羞恥心折疊起來」才能翻。

蕭匡宇也說，今天任務除了在心態上要克服害羞的尺度，把講者描述八大行業裡遇到的事、客人的狀態「真實傳達」，盡力讓聾人朋友也感覺「有畫面」；另外在兩位講者對話時，有時候會有語句交疊、換位速度太快的情況，所以在表達誰說話時，要做出區隔，讓聾人朋友可以理解是誰說了這句話，都是比較挑戰的地方。

▲▼大辣出版邀請台灣第一位情色漫畫家麥人杰、前八大小姐「手槍女王」袁非對談，整整1小時充滿18禁的對話，手譯員蕭匡宇卯足全力手語翻譯，成為尺度最大挑戰任務。（圖／記者林育綾攝）

▲蕭匡宇承認在翻譯時「要把羞恥心全部折疊起來」，這場任務也成為難忘回憶。（圖／記者林育綾攝）

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