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台北國際電玩展暢遊AORUSVERSE星球崛起　技嘉最新一代AORUS電競筆電首度亮相

▲▼技嘉科技台北國際電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲技嘉AORUS在台北國際電玩展打造出AORUSVERSE星球崛起，讓玩家盡情暢遊。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者張惠媛／台北報導

兔年一開春馬上迎來2023台北國際電玩展，匯集275家廠商、250款遊戲，以及各種硬體設備紛紛亮相，規模之大讓許多電玩迷引頸期盼，知名電競品牌技嘉AORUS重金打造玩家專屬電競樂園，以AORUSVERSE星球崛起為主題，攤位內設置吸睛絢麗舞台及遊戲體驗區，提供玩家們聽覺及視覺沉浸體驗。同時AORUS也和遊戲商CAPCOM攜手合作，在電玩展中讓玩家搶先體驗尚未發售的《快打旋風6》，更於展期間每日安排《快打旋風6》魔王挑戰賽，AORUS本次也邀請人氣歌手婁峻碩出席與粉絲相見，技嘉科技大手筆祭出多樣期間優惠及好禮，把握機會搶好康！

）技嘉科技台北國際電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲技嘉科技總經理林英宇。

▲▼技嘉科技台北國際電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲最新款電競筆電AORUS 17X跟AORUS 15X都在現場與玩家見面。

▲▼技嘉科技台北國際電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲特殊的外觀線條設計，表面金屬質感展現強烈風格，不同的光影變化也讓筆電看起來獨特性十足。

技嘉科技總經理林英宇表示：「這次電玩展我們展示了最新的電競筆電AORUS 17X跟AORUS 15X，還有全系列的4K螢幕、搭載Intel最新的13代處理器700系列主機板、NVIDIA RTX 40系列顯示卡……等全系列產品，要擁有優異的遊戲體驗，這些環節缺一不可，也希望玩家可以盡情暢遊AORUSVERSE。」

）技嘉科技台北國際電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北國際電玩展可體驗全方位的AORUS產品。

技嘉科技台北國際電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲看準玩家追求個性化的趨勢，AORUS打造出專利風扇，多段燈光變化魅力十足。

「我們想要呈現的是，玩家在乎的我們都在乎。」技嘉科技總經理林英宇說道，技嘉科技也在現場展示出多台主機，搭載專利風扇，擁有多段色彩變化，「尤其是DIY玩家，最在乎的就是個性化、差異化，希望自己的設備跟別人不一樣、比別人酷炫，所以我們特別開發出獨特技術的專利風扇，滿足不同玩家的需求。」

▲▼技嘉科技台北國際電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼玩家可於現場體驗6月才發售的《快打旋風6》，與魔王對戰勝出還有神秘好禮。

▲▼技嘉科技台北國際電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

技嘉科技台北國際電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲每日每位玩家都可以挑選一把鑰匙，只要成功解鎖裝備櫃，就可以將新一代AORUS 15X電競筆電帶回家。

對於喜愛對戰、爭取排名的玩家，技嘉AORUS也將對戰遊戲分為3個區域：舞台區、《CS:GO鋼槍對決》、《快打旋風6》，其中《快打旋風6》將於今年度6月才會正式發售，也因此甫開展就吸引眾多玩家排隊搶先體驗，每款對戰遊戲都有獲勝者獎勵，只要累積連勝次數，就有機會獲得AORUS限定好禮，最強玩家還能將Z790 AORUS ELITE AX DDR4主機板帶回家！另外，現場更特別打造神秘裝備櫃回饋玩家，玩家可從裝備箱中任意挑選一把鑰匙，只要成功解鎖就可以帶走最新款AORUS 15X電競筆電。

▲▼技嘉科技台北國際電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲活動期間更與原價屋合作推出每日優惠及限量商品。

AORUS也看準玩家的朝聖心，特別邀請人氣歌手婁峻碩於2/4（六）下午出席，不僅將帶來魅力十足的演唱，也會與格鬥選手GamerBee及粉絲PK《快打旋風6》，而活動期間更與原價屋合作推出每日優惠及限量商品，電競筆電、螢幕、零組件等通通瘋狂下殺，玩家們想參與這場年度盛事可要把握時間，立即登入AORUSVERSE暢遊電競宇宙。

▲▼ 台北國際電玩展暢遊AORUS VERSE星球崛起　技嘉最新一代AORUS電競筆電首度亮相 。（圖／品牌提供）

▲▼技嘉科技台北國際電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼AORUS攤位展示造型獨特的主機以及吉祥物「鷹神」，吸引不少玩家拍照打卡。

技嘉科技台北國際電玩展。（圖／記者周宸亘攝）

AORUSVERSE星球崛起活動網頁►https://www.aorus.com/zh-tw/event/tgs2023

AORUS官方粉絲團FaceBook►https://www.facebook.com/AorusTW/

AORUS官方Instagram►https://www.instagram.com/aorus_tw/

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