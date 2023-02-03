　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

以心翻新串連山海城　《潮遊新北動社造Ш》感人篇章

▲《潮遊新北動社造Ш》感人篇章。（圖／新北市文化局提供）

▲板橋香巴拉劇坊2022年《無障礙共融劇場種籽孵育計畫》，讓身心障礙者透過劇場演出，展現文化平權。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局自2020年起，連續3年推出《潮遊新北動社造》數位影音專輯，2022年完成9區，共10則故事，其中包括投入社區營造超過10年，詳實紀錄新北29區社造人熱愛家鄉的感人故事，讓努力不懈、創建社區美好生活的人被看見，留下美好珍貴的動人篇章。

文化局長龔雅雯表示，社造的核心在於「人」，《潮遊新北動社造》以電子書的形式，將新北市社造人的溫暖、實誠及堅持理想的勇氣，透過說故事的方式呈現出來，希望把感動的力量擴散出去，吸引更多人投入社造志業，造福家鄉。

▲《潮遊新北動社造Ш》感人篇章。（圖／新北市文化局提供）

▲土城社區長輩學習用手機拍攝影片，藉由「有聲．有影．也有話」社造專案的推動，成為銀髮導演。

文化局表示，《潮遊新北動社造Ш》專輯中，除了三峽甘樂文創林峻丞、螢火蟲書屋葉家豪之外，還收錄2004年便投入社區營造的先驅張進祥，他滿懷理想與童年好友合力將金山老街頹圮古厝整修，結合文化導覽、地方小旅行，帶動地方產業的前瞻作法。

板橋北漂青年的《 浮游共生計畫》環境劇場，另類的永續行動與共創方式一新耳目、香巴拉劇坊創例推出的共融劇場，讓身心障礙者也能實現演出夢想，落實多元平權的精神，以及中和華新街緬二代、八里新住民、土城社區長輩成為「銀髮導演」、萬里用文物留下記憶、深坑區公所投入社造的動人故事。

▲《潮遊新北動社造Ш》感人篇章。（圖／新北市文化局提供）

▲石碇社造人葉家豪攜手志工及友人共同深耕社區、復育家鄉生態。

【更多新聞】

►台肥基隆廠堆廢棄土　謝國樑要求開罰...追究違法傾倒

►基隆市府重申四接公投立場　謝國樑：地方自治事項應支持

►鎖定城際轉運站3大改善重點　基隆市政府：最快5月底驗收

►基隆市民過半支持升格直轄市　謝國樑：反映民意...3月拜會林右昌

ET快訊
新北母子3人家中成乾屍！父煮粥活下來　社會局回應
LINE隱藏版來了！　「27款可愛下載」
背痛竟是「癌王」上身還轉移！　最常被誤認為這病
快停用！這款「人工淚液」釀1死、5失明
快訊／美國指控上空有「間諜氣球」　中國認了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

以心翻新串連山海城　《潮遊新北動社造Ш》感人篇章

新北捷運三鶯線「彩虹通廊」　網紅打卡拍照新熱點

新北三重永德段社宅發布實施　完工後增1068戶社會住宅

新北市圖推親子鬧元宵　平溪分館另類收心迎開學

冬去春來新氣象　新北農會盛大慶祝「農民節」

「新北好運兔」小提燈獲迴響　2／5燈會再加發1000份

桃園威天宮忠義武財神2／4降靈團拜　祈福求財最吉時　

桃園燈會LED燈綁樹惹議！　市府：佈展已考量不致影響樹木生長

努力節水找水度旱期　黃偉哲籲南高屏合作舒緩南部用水

馮世寬視察台南榮家工程　肯定黃偉哲市府團隊用心

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

BY2時隔3年回家…媽媽哭了！ 「母女3人機場相擁」超感動QQ

名車阿里山公路狂飆！　車輪操到變「風火輪」

沙灘奇遇小海豹爬上岸　她心臟爆擊：哈囉寶貝

以心翻新串連山海城　《潮遊新北動社造Ш》感人篇章

新北捷運三鶯線「彩虹通廊」　網紅打卡拍照新熱點

新北三重永德段社宅發布實施　完工後增1068戶社會住宅

新北市圖推親子鬧元宵　平溪分館另類收心迎開學

冬去春來新氣象　新北農會盛大慶祝「農民節」

「新北好運兔」小提燈獲迴響　2／5燈會再加發1000份

桃園威天宮忠義武財神2／4降靈團拜　祈福求財最吉時　

桃園燈會LED燈綁樹惹議！　市府：佈展已考量不致影響樹木生長

努力節水找水度旱期　黃偉哲籲南高屏合作舒緩南部用水

馮世寬視察台南榮家工程　肯定黃偉哲市府團隊用心

Toyz飲料店將賣「橙汁汗87元」：感覺很會薛盤子　7000人線上嗨翻

張棟樑曝消失演藝圈3年原因　認「很不快樂」：不先停下我就沒了

鄰居小蘇打粉通水管「害樓下廚房爆炸」　9歲男童毀容恐失明

中和母子3人陳屍家中成乾屍！失智老父茫然煮粥活下來　社會局回應

離婚夫妻過年帶兒見面「1原因秒復婚」　網狂勸：不要

時機敏感！蕭美琴近期公務返國　外交部：正常外交工作一環

正妹業務員績效好有秘訣　被客戶爆「搞我老公」！淫欲內容全曝光

美股開盤道瓊下跌100點　1月就業數據「太好」將繼續升息

Bugatti「神獸超跑」蘇富比3.2億拍出！Chiron Profilée刷新紀錄

戴維斯連兩季無緣全明星賽　教頭卻開心：他能休息了

低胸妹哀求畫面曝！肉身貼擋逢甲刺青男　他持刀暴衝「嗆空氣」

地方熱門新聞

2023桃園燈會楊梅富岡登場　人潮將湧現

新北區長剛上任　21位市區仕紳祝賀

彩券行傳尖叫　6同學刮中200萬+賓士

鴛鴦大盜有眼光專偷高價安全帽

黃偉哲：台南、高雄跨縣市合作才有用

醫界奧斯卡得主王蘭福醫師　接任部東第22任院長

桃園免費營養午餐經費編列　「這三區」被排除

情人節「跳樓」　半山夢工廠邀民眾高調示愛

馮世寬視察台南榮家工程

桃園威天宮忠義武財神　2/4日降靈團拜

執行署台南分署法拍會機車1元起標

黃偉哲籲南高屏合作舒緩南部用水

雲林消防局獲贈萬元美金救災設備

台南平實營區淪非法夜市　市府：加強稽核

更多熱門

相關新聞

捷運三鶯線彩虹通廊　打卡拍照新熱點

捷運三鶯線彩虹通廊　打卡拍照新熱點

捷運三鶯線串聯新北市土城、三峽、鶯歌等行政區，全線採高架設計，共設置12座車站，其中LB08鶯歌車站北側的「彩虹通廊」可連通台鐵的鶯歌火車站，讓行經的市民可感受到陽光灑落照映地面上的繽紛色彩，成為網紅打卡拍照新熱點，同時也串聯「三鶯文創整合計畫」各個景點，提供民眾更便利參訪路徑。

三重永德段社宅發布實施　預增1068戶社會住宅

三重永德段社宅發布實施　預增1068戶社會住宅

新北市圖推親子鬧元宵　另類收心迎開學

新北市圖推親子鬧元宵　另類收心迎開學

冬去春來新氣象　新北農會慶祝農民節

冬去春來新氣象　新北農會慶祝農民節

「新北好運兔」小提燈　2／5燈會再加發1000份

「新北好運兔」小提燈　2／5燈會再加發1000份

關鍵字：

新北社區營造

讀者迴響

熱門新聞

陸軍女中尉IG遭人肉搜　一夜漲粉破萬人

陸軍情侶自拍片遭外流　女主角報警了

獨／陸軍營區「性愛實戰」　上尉與女中尉「站姿交纏」

陸軍女中尉IG持續漲粉　不到4hrs暴增1.5萬人

AV女優「鼻斷頭骨折」　生涯恐毀

每人每晚786住飯店3天2夜免費吃早餐

陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」！妹子超困惑

李榮浩不藏了「終於宣布喜訊」：好想哭

獨／新北一家4口3人成乾屍　失智父伴屍過年餓壞了

「迴轉壽司」沒了　壽司郎公布新營運方式

才爆曖昧柯震東…峮峮突PO「神秘牽手照放閃」！

嚴爵退歌壇5年確定不唱了　嬌妻親揭他近況

結婚證書拿出來！住飯店0元再送早餐

胖魚整天翻肚以為掛了　真相傻眼

更多

最夯影音

更多
薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事

薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　爆氣懶理日本店家：我沒做錯事
蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

蔡阿嘎放閃：每天都要親親！　「把自己送她」二伯超嫌棄XD

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

朱孝天吐心聲：委屈老婆和我在一起　曝拒生孩子原因「遺憾沒能做父親」

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

鹿希派改編《真心換絕情》吳宗憲衝上台　父子合唱..他吐心聲：想要跟你道個歉

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

國外女用「嘉明」製作飾品 訂單意外爆量年收竟破億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面