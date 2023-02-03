以心翻新串連山海城　《潮遊新北動社造Ш》感人篇章

▲板橋香巴拉劇坊2022年《無障礙共融劇場種籽孵育計畫》，讓身心障礙者透過劇場演出，展現文化平權。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府文化局自2020年起，連續3年推出《潮遊新北動社造》數位影音專輯，2022年完成9區，共10則故事，其中包括投入社區營造超過10年，詳實紀錄新北29區社造人熱愛家鄉的感人故事，讓努力不懈、創建社區美好生活的人被看見，留下美好珍貴的動人篇章。

文化局長龔雅雯表示，社造的核心在於「人」，《潮遊新北動社造》以電子書的形式，將新北市社造人的溫暖、實誠及堅持理想的勇氣，透過說故事的方式呈現出來，希望把感動的力量擴散出去，吸引更多人投入社造志業，造福家鄉。

▲土城社區長輩學習用手機拍攝影片，藉由「有聲．有影．也有話」社造專案的推動，成為銀髮導演。

文化局表示，《潮遊新北動社造Ш》專輯中，除了三峽甘樂文創林峻丞、螢火蟲書屋葉家豪之外，還收錄2004年便投入社區營造的先驅張進祥，他滿懷理想與童年好友合力將金山老街頹圮古厝整修，結合文化導覽、地方小旅行，帶動地方產業的前瞻作法。

板橋北漂青年的《 浮游共生計畫》環境劇場，另類的永續行動與共創方式一新耳目、香巴拉劇坊創例推出的共融劇場，讓身心障礙者也能實現演出夢想，落實多元平權的精神，以及中和華新街緬二代、八里新住民、土城社區長輩成為「銀髮導演」、萬里用文物留下記憶、深坑區公所投入社造的動人故事。

▲石碇社造人葉家豪攜手志工及友人共同深耕社區、復育家鄉生態。