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沒打過工！41歲OL好奇「到餐飲業兼差」超衝擊　內幕爆共鳴

▲▼喜宴,尾牙,服務生,結婚,訂婚,流水席,聚餐,吃飯,宴客,喜酒,春酒,上菜,辦桌。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名41歲OL因為從未打過工，於是趁這次的過年長假，到某間泰式料理餐廳兼職，她在接受到全然不同的職場洗禮後，寫下長文分享初體驗，也不禁感慨「深深覺得老了，平時的工作太安逸，操不得。」

女網友在Dcard娓娓道來，「今年過年放了很長的假，想回娘家住久一點，但也沒正當理由，所以我就去找了餐廳的過年兼職工。其實我很年輕時就生了小孩，自覺錯過很多當時應該嘗試的事情，所以當我知道錄取時是很開心的。」

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她表示，第一天中午報到，一直上到晚上9點，「進去時才發現，我是全店最老的，裡面全都是19-29歲的弟弟妹妹，可能我看起來也年輕，剛開始外場的妹妹們也都叫我妹妹。」

原PO直言，從她這個年紀的角度來看，覺得和年輕一輩在工作的態度上，真的不太一樣，「之後就像所有職場會發生的，大概分兩派，男生派跟女生派，男生們都很照顧來打工兼職的，會告訴我們該注意什麼、該做什麼；而女生派就不同了，外場女生眾多，幾乎一半都是老鳥欺負菜鳥心態。

▲沒打過工！41歲OL太好奇「到餐飲業兼差」。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友分享打工初體驗。（圖／翻攝自Dcard）

當時，有位年輕妹妹直接跑來要求她，看到工作站有餐盤就要端進去，還不客氣地反問「沒人跟妳講過？」後來她只要經過有看到，就會順便處理，然而人潮實在太多，餐盤一下就堆滿，沒想到對方再度叫住她，質問道「我不是有跟妳說要收進去嗎？為什麼不收？」

不過，她接著緩頰道，「過年正職的大家都很忙，也都沒休息，有的人又加班，當然心情會不好，加上外場服務人員是直接面對客人，也不知道內場發生什麼事，所以產生衝突也很正常。」

▲▼餐廳,美食,料理。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

尷尬的是，她打工兩天後，就不慎閃到腰，手也使不上力，「我開始佩服在這裡工作的人，我第五天開始去看中醫喬肩跟腰，晚上腳還抽筋，深深覺得老了，操不得，但經過這次，我覺得人有時確實要走出舒適圈，然後不要吐槽年輕人只做餐飲業，這個行業沒那麼輕鬆。

對此，網友們相當有感，紛紛回應「老鳥欺負新人這段很有感，我是現任大學生，之前打工也是遇到這個狀況，感覺男生在工作上比較不分派系」、「女生越多的職場就越有心機，情緒一來就越容易衝動說出氣話，真的不要去太多女生的工作場合」、「恭喜妳累積了餐飲業的打工經驗，這證明了累積知識的重要性」、「我之前也遇過跟妳一樣的狀況耶，也是男生很友善，女生超兇，某次我要搬東西的時候，幾個男生說要幫我搬，結果幾個老鳥女生就超兇地說，你們不准幫她，敢幫就死定了」。

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