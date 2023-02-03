山上啪啪「男友噴1發」　她連2天羞自嗨...痛冒冷汗！看醫生傻眼

▲原PO自慰兩次，痛到冒冷汗，原來是懷孕了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

「自慰很痛發現懷孕了！」一名女網友表示，2021年元旦和男友出遊，結果啪啪無套又內射，礙於在山上，原PO等到3天後才吃避孕藥。幾天後，原PO忽然性慾一來便自慰解放，不料連2天都痛到冒冷汗，事後買驗孕棒都1條線，隔幾天後看醫師才得知懷孕了，令原PO傻眼不已。

一名女網友在Dcard透露，前年元旦與男友交歡，那一夜男友喝多了「不小心內射」，而原PO經期比較亂，加上當時在山上，根本買不到事後避孕藥，直到3天後才吃藥。

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原PO接著說，1月7日性慾高漲，她便自慰解放，結果身體痛到冒冷汗；隔天嘗試再自慰一次，同樣痛爆。原PO的敏銳第六感告訴自己「怪怪的」，隔天買驗孕棒則是1條線，隔一天再測依舊是1條線。

到了15日，原PO仍不安心，就怕是子宮有問題，才決定去看婦產科檢查，殊不知醫師告知懷孕了，驗孕試紙直接2條線。醫師解釋，自慰會造成宮縮，所以會痛。

事後，原PO與男友也奉子成婚，如今孩子已2歲（虛歲）。對此，她也好奇拋問「有媽媽們在和另一半做完後，自慰的經驗嗎？」

底下網友回應，「每胎狀況不一樣，我第一胎各種嗨都沒事，第二胎連躺著都宮縮，第三胎也是受不了任何刺激」、「我三胎懷孕初期也還是有自己來，但也沒宮縮的感覺，一切正常，是中後期才會有肚子緊縮」、「現在自己來也是一種驗孕方法嗎？驗孕只信驗孕棒跟醫院檢查」。

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