　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」　妹子超困惑！躺床硬挺傻眼了

▲▼浴缸,泡澡。（圖／記者劉維榛攝）

▲情侶一起洗澡，男友1舉動秒讓原PO「原地重新戀愛」。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「一起洗久了會對對方身體沒感覺？」一名妹子好奇拋問，習慣和男友一起沖澡，不過男友都沒有生理反應，「可是在床上還是會」，讓她困惑不已。此外，男友也喜歡玩猜拳遊戲，贏的人才可以拿蓮蓬頭，沒想到原PO猜輸，男友下秒霸氣1舉動，讓原PO甜喊「原地重新戀愛！」

一名女網友在Dcard害羞分享，平時會和男友一起洗澡，不過男友的反應總讓原PO困惑不已。首先是水溫部分，「男友洗澡水超燙」，以往都是聽聞女生愛洗熱水，「結果男友泡溫泉超淡定，反而是我在旁邊不敢進去，慢慢試水溫。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第2點搶蓮蓬頭，男友會說猜拳，贏的人就可以沖熱水，殊不知原PO明明輸了，男友仍把蓮蓬頭遞給她，秒讓原PO甜喊「原地重新戀愛！」

最後第3點，最讓原PO困惑又糾結不已，好奇「一起洗久了會對對方身體沒感覺？」原PO自曝，男友洗澡都不會硬挺，但躺在床上就會秒搭帳篷，令原PO傻眼求問「可能只想趕快洗好？」

文章曝光後，一票網友也笑回，「以上幾點看起來，就和我跟砲友一起洗澡差不多」、「這是真的！不過去舔一下還是會硬」、「我老公的洗澡水也超燙」、「我跟我老公在一起加結婚6年，我一脫衣要洗澡，他就硬了」、「冬天沒辦法一起洗，沒有水會冷死」、「解決方案：裝兩支蓮蓬頭」。

▼網友也分享一起洗澡的經歷。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

ET快訊
快訊／威力彩衝上4.2億「獎號出爐」　財富自由就看今晚
日本瘋傳「正妹拯救壽司5秒影片」1天千萬觀看　本尊竟是台灣人
快訊／大樂透1億開獎了　百萬大紅包「剩最後7組」快來搶
宜蘭鴕鳥逃脫！跟車賽跑狂奔畫面曝
快訊／泰山：獨董召集股臨會涉違法瑕疵　將循司法途徑釐清
飛機急墜20層樓高！空姐「被甩來甩去」摔斷骨

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小潘、不二糕餅年後都漲價　最高漲幅逾1成

12生肖「運勢暴跌月份」曝！倒楣鬼衰3個月：有不少凶星

台南首例機械停車位變更平面　奔走3年「5格變3格」還省下千萬元

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」　妹子超困惑！躺床硬挺傻眼了

5生肖立春犯禁忌恐衰整年　快「躲春」化解災禍

尿3次才沖水！退休父「爽躺年領80萬」卻超節儉　拒換牙刷、毛巾

「寒假趣書展」首次迎離島學校！蘭嶼東清國小參觀台北國際書展

討厭某人=活在地獄！賴佩霞現場示範轉念⋯想到曾經霸凌媽媽哭了

竹山竹藝燈會2／5閉幕　當晚加碼抽201組紫南宮套幣...中獎率3%

凍漲17年！公總轄管訓練中心「6／1調漲」　小客車駕訓費漲15%

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

小潘、不二糕餅年後都漲價　最高漲幅逾1成

12生肖「運勢暴跌月份」曝！倒楣鬼衰3個月：有不少凶星

台南首例機械停車位變更平面　奔走3年「5格變3格」還省下千萬元

洗鴛鴦浴「男友全程1反應」　妹子超困惑！躺床硬挺傻眼了

5生肖立春犯禁忌恐衰整年　快「躲春」化解災禍

尿3次才沖水！退休父「爽躺年領80萬」卻超節儉　拒換牙刷、毛巾

「寒假趣書展」首次迎離島學校！蘭嶼東清國小參觀台北國際書展

討厭某人=活在地獄！賴佩霞現場示範轉念⋯想到曾經霸凌媽媽哭了

竹山竹藝燈會2／5閉幕　當晚加碼抽201組紫南宮套幣...中獎率3%

凍漲17年！公總轄管訓練中心「6／1調漲」　小客車駕訓費漲15%

小潘、不二糕餅年後都漲價　最高漲幅逾1成

蔡淑臻遇185小鮮肉！　曝「依靠的感覺」認了：想交男朋友

國銀對新南向授信創5年新高！　去年大增逾2千億　

時隔兩年首次齊聚一堂！　六都市長「行政院會訴求想法」一次看

快訊／威力彩衝上4.2億「獎號出爐」　財富自由就看今晚

羅伯派汀森差點成《格雷》性感總裁　拒演原因曝光超ㄎㄧㄤ

結紮後立刻愛愛「仍可能懷孕」！得清槍15次才能排出精子

超高人氣！新北區長剛上任…21位市區仕紳「包3台車」衝偏鄉祝賀

日本瘋傳「正妹拯救壽司5秒影片」1天千萬觀看　本尊竟是台灣人

快訊／大樂透1億開獎了　百萬大紅包「剩最後7組」快來搶

苗栗女酒喝到一半走出門外！搖搖晃晃墜排水溝亡　詭異畫面曝光

生活熱門新聞

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

40歲沒專長能做啥工作？網推1職業：沒年齡上限

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心分3狀況鬆綁

刮刮樂「爽中5000元」兌獎卻變一場空

今10:00開搶！日韓機票1499元起

生男3大技巧　醫：努力「深入」讓Y精子衝刺

撿到手機送車站　失主嗆：為何不送派出所

0+7鬆綁！2／7起「有症狀才篩檢」細節曝

Toyz宣布開飲料店！曝售價「1杯最高49元」

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

二壘妹評論徵選者被罵翻　二試資格取消了

超怕型男老公「晚上撲過來」！人妻寧看A片

更多熱門

相關新聞

「男友想要色色」她回1貼圖！下場悲哭：真的很誠實

「男友想要色色」她回1貼圖！下場悲哭：真的很誠實

「這麼誠實的男人哪裡找？」一名妹子抱怨，日前抓到男友偷吃，結果回想某次聊天時，男友討著要啪啪，原PO恰好有買「不可以色色」的貼圖，當下隨即回貼，結果男友回應「那我去找其他人色色」，沒想到他還真的去約砲，氣得原PO心死一片。文章引發網友熱議，「所以都說是直男了，你還不信？」

她挑男友「用安卓手機先淘汰」...網拳頭硬了

她挑男友「用安卓手機先淘汰」...網拳頭硬了

「家裡床被睡過」她抓到小姑帶男友睡3天！對話氣炸

「家裡床被睡過」她抓到小姑帶男友睡3天！對話氣炸

男友被灌醉喊「她在床上好騷」　親友笑翻卻GG了

男友被灌醉喊「她在床上好騷」　親友笑翻卻GG了

吵架了！女友仍煮咖哩飯餵食　掀蓋傻了

吵架了！女友仍煮咖哩飯餵食　掀蓋傻了

關鍵字：

男友洗澡沖澡蓮蓬頭硬挺猜拳熱水

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

盤點／與球星情纏7年一場空暴瘦成皮包骨　白歆惠搭上百億富商收山當貴婦

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨居母猿產子　動物園急追生父

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

巷口撿回小狗　養4年變肌肉袋鼠

李玟爆11年婚變「2繼女也跟她翻臉」！傷人原因被挖

薔薔控A錢！　日本店家回應了

沒戲拍！本土劇女星收私訊「求當飯局妹」

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面