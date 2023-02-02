洗鴛鴦浴「男友全程1反應」　妹子超困惑！躺床硬挺傻眼了

▲情侶一起洗澡，男友1舉動秒讓原PO「原地重新戀愛」。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「一起洗久了會對對方身體沒感覺？」一名妹子好奇拋問，習慣和男友一起沖澡，不過男友都沒有生理反應，「可是在床上還是會」，讓她困惑不已。此外，男友也喜歡玩猜拳遊戲，贏的人才可以拿蓮蓬頭，沒想到原PO猜輸，男友下秒霸氣1舉動，讓原PO甜喊「原地重新戀愛！」

一名女網友在Dcard害羞分享，平時會和男友一起洗澡，不過男友的反應總讓原PO困惑不已。首先是水溫部分，「男友洗澡水超燙」，以往都是聽聞女生愛洗熱水，「結果男友泡溫泉超淡定，反而是我在旁邊不敢進去，慢慢試水溫。」

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第2點搶蓮蓬頭，男友會說猜拳，贏的人就可以沖熱水，殊不知原PO明明輸了，男友仍把蓮蓬頭遞給她，秒讓原PO甜喊「原地重新戀愛！」

最後第3點，最讓原PO困惑又糾結不已，好奇「一起洗久了會對對方身體沒感覺？」原PO自曝，男友洗澡都不會硬挺，但躺在床上就會秒搭帳篷，令原PO傻眼求問「可能只想趕快洗好？」

文章曝光後，一票網友也笑回，「以上幾點看起來，就和我跟砲友一起洗澡差不多」、「這是真的！不過去舔一下還是會硬」、「我老公的洗澡水也超燙」、「我跟我老公在一起加結婚6年，我一脫衣要洗澡，他就硬了」、「冬天沒辦法一起洗，沒有水會冷死」、「解決方案：裝兩支蓮蓬頭」。

▼網友也分享一起洗澡的經歷。（圖／翻攝Dcard）

