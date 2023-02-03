自慰較不容易罹癌！男性平均1個月12次　但不一定能改善早洩

▲適當手淫有助身心健康。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

適度手淫是種正常的宣洩管道，醫師表示，不僅能增強自尊心，也較不容易罹癌。坊間曾流傳，自慰可改善男性早洩行為，不過相關研究指出，其實並無延遲或縮短變化。男性一個月平均自慰12次，約為女性的5倍，但針對怎樣的頻率算是「過度手淫」，則尚無確切標準。

重症醫學專科醫師黃軒在個人粉專說明關於男性手淫的7種常見疑問：

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1. 不手淫，能提升男性雄風分泌？

一項研究指出，一周不手淫，會使雄性激素睾丸激素增加45.7% ，但在第8天則又會恢復到原來的量。另有研究證實，手淫者和禁慾者的體內睾丸激素含量，幾乎沒有差異。醫師解釋，是因人類睾丸激素的量，會受到飲食和運動影響的緣故，不會僅因手淫，就改變睾丸激素的雄風分泌。

2. 手淫可以改善早洩？

時常聽到有人說，手淫可以改善男性的早洩行為。不過這個說法可能不太對，因有研究報告指出，其實手淫前後3週內的射精時間，並沒有延遲或縮短變化。

3. 女生也會有夢遺？

正確。夢遺是一種陳舊精液流出的正常生理現象，不僅男性會發生，女性也會。約83%的男性和37%的女性，每月至少會經歷過一次，只是男性是射出或流出的，而女性則是陰道分泌物增加。

4. 年紀大夢遺會變少？

正確。且隨著年齡增長，陳舊的精液會被分解並重新吸收到體內，遺精的可能性會因此降低。因此，年紀愈大、夢遺也會愈來愈少。

5. 手淫多少次才正常？

一項2002年的研究針對223位匿名的男大生做調查，發現他們平均一個月自慰12次，約是女大生的5倍。不過這不代表該頻率就是正常，因「正常」還得考慮除了次數以外的其他因素。因此，一周或一天中手淫幾次就算過度，專家們並無確切認定，無論你一個月手淫多於或少於這個次數，都無關性生活的好壞及對錯。

6. 手淫會成癮嗎？

會！手淫雖對健康危害很小，但手淫成癮確實也存在。自慰時會釋放大腦中的神經遞質，如多巴胺和血清素，從而刺激獎賞系統，得到快感。

但若手淫頻率過高，大腦對多巴胺和血清素的反應閾值也會變高，容易感受不到快樂和滿足感。導致需要變態性行為或高刺激行為，才能滿足快感。

7. 手淫不是一種病？

正常的手淫，真的不是一種疾病。相反地，手淫和較健康的生理、心理狀態有關，不僅自尊心會增強，也較不容易罹患前列腺癌（prostate cancer）。研究人員也發現，從公衛角度看，手淫能減少一個人擁有性伴侶的數量，也能降低感染性病的風險。