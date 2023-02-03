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面子裡子全顧著　黃暐瀚大讚鄭文燦「手路燦」：藍營千萬不能小看

▲侯友宜、張善政、盧秀燕、蔣萬安、黃偉哲、陳其邁於行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲六都市長列席行政院會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

行政院長陳建仁2日首度邀請六都市長列席參與行政院會，資深媒體人黃暐瀚3日表示，他將副閣揆鄭文燦從行政院門口走出來接受媒體訪問的影片反覆看了好幾遍，鄭文燦不僅將面子留給藍營市長，更悄悄把裡子留給自己，讓他不禁大讚「放眼國內政壇，誰能做得比鄭文燦更有手路？」呼籲國民黨千萬不能小看這位「手路燦」。

行政院會過去曾邀請六都市長列席，但這兩年多以來，因為疫情緣故而未再邀請。因此，這次行政院會是新內閣上任後首次邀請台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁和台南市長黃偉哲出席。陳建仁也在行政院會後，與六都首長進行茶敘。

對此，黃暐瀚今日以「胖周瑜、手路燦」為題在臉書發文指出，他將鄭文燦與六都市長從行政院大門口走出來接受媒體訪問的影片反覆看了好幾遍，他從沒看過副院長「陪」出席院會的直轄市長一起走到大門口接受訪問；也沒看過副院長挺著略微豐滿的身材、碎步快跑，只為趕上侯友宜寒暄兩句。

黃暐瀚強調，最厲害的是，鄭文燦發現桃園市長張善政被落在第二排後，就趕緊拉了他一把，將張拉到他與侯友宜中間，自己則站到最外側並往外擠一個位子。鄭文燦不僅將面子留給藍營市長，更悄悄把裡子留給自己，明明藍綠才剛激烈廝殺，藍營四都市長卻感謝政院溫暖又溫馨，讓他不禁大讚「放眼國內政壇，誰能做得比鄭文燦更有手路？」呼籲國民黨千萬不能小看「手路燦」。

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