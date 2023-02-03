幫神明換燈管！他見「神像笑了」曝照片　一票也驚1處：很明顯

▲原PO在靈異公社發文，引發熱論。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

鬼神之說信者恆信，但有時也會出現奇妙現象！有網友近日在「靈異公社」發文，說他某天到廟裡幫忙換燈管，原本神像的表情看上去鬱鬱寡歡，沒想到換完燈管，他發現神明似乎眉開眼笑了，忍不住貼出好幾張照片，讓不少人也驚呆，「沒說還沒注意，好像真的耶」、「我覺得很明顯！」

這位網友文中表示，「記得某天來廟裡幫神明換燈管時，祂鬱鬱寡歡，換好時就眉開眼笑」，並貼出換燈管前後的對比照。就有人看了之後驚呼連連，雖然沒有如原PO所說的「眉開眼笑」，但神像表情似乎真的有細微1差異，「眉頭鬆了」、「眉毛超明顯的」、「真的有！」

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▲有人認為神像表情明顯有差。（圖／翻攝自靈異公社）

許多網友仔細一看，也覺得很神奇，「有欸！原本有皺眉頭，後面就笑了，沒有皺眉頭」、「看眉心的地方，真有點不一樣」、「我原本想說哪裡不一樣？後來看了留言，發現眉毛真的不一樣。」但也有不少人傻眼，「不好意思，麻瓜體質看不出來」、「我怎麼看都一樣」、「臉部表情一樣呀！是我沒慧根嗎」、「想像力真好。」

其中，有網友則開啟認真分析模式，「覺得是光影跟角度的關係而已，右邊沒有皺眉的地方，其實注意看祂鼻樑上面，本來就有刻得比較上去」、「覺得是拍照角度不同、折射不同」、「這就是拍照打光的重要性」、「這就跟日本能劇一樣，沒有表情的面具透過光跟陰影，可以浮現表情。」