　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大鬧台中浩天宮「順風耳遭斷手」　媽祖前下跪...醉漢吃傷害官司

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中浩天宮順風耳神尊昨日遭一名醉漢破壞，廟方不追究毀損一事，但另外遭波及毆傷的民眾決定提告傷害。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中一名61歲陳男昨（31）日酒後失控，竟跑到梧棲浩天宮砸毀神尊前的奉茶杯，還打斷順風耳神尊的手，更打傷2名廟方人員，氣得工作人員要陳男到媽祖前下跪道歉，廟方事後不願追究毀損刑責，但遭打傷中的一人堅持對陳男提告，警方依傷害罪嫌函送，並依社維法開罰。

▲▼浩天宮。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲浩天宮表示，遭損毀的順風耳神尊約8吋，需要花一周修復。（圖／記者游瓊華翻攝）

超過300年歷史的台中梧棲浩天宮，是中部海線三大媽祖廟之一，廟裡供奉的媽祖被稱為「大庄媽」或「潛水媽」，香火鼎盛，不料昨日卻傳出1名在廟裡打雜服務的陳姓男子，酒後脫序動手毆打另2名工作人員，還破壞順風耳神尊、奉茶茶杯等，警方到場後陳男依舊情緒激動，被帶回派出所保護管束，其中1名被毆打的男子對陳提告。

廟方人員透露，陳男偶爾會到浩天宮打掃打雜，廟方會給一些費用補貼生活，但陳男也非第一次做出脫序行為，過去就也曾在酒後大鬧，都被其他人勸誡，不料這次還破壞神尊、打傷人，也讓廟方相當頭痛。

▲▼浩天宮。（圖／記者游瓊華翻攝）

陳男事後被其他工作人員要求回浩天宮致意，只見陳男在媽祖前下跪道歉，廟方則說：「你會來幫忙是好事，但是酒醉鬧事，媽祖也不會保佑你！」信眾則表示：「太誇張了，媽祖應該會生氣。」

ET快訊
快訊／林書豪宣布2/4抵台！　最快「這天」上場首秀
好市多1物特價！他狂搬15包「疊得比人高」　內行秒懂：爽賺
見職缺2關鍵字　他一驚「陶朱隱園徵保全？」薪資曝光
明起變天！　補班日「雨彈襲半個台灣」
李沛旭突PO全裸照！　下半身「爆青筋」全露出
台南夯店宣布「將周休5日」！　饕客哭：更難吃到了
1元多1件、買1送1！　麥當勞「超殺優惠券」一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男大生凌晨詭異進出捷運站　副站長緊盯「你在幹嘛」抓偷拍

高雄轎車擦撞路擋！失控衝輕軌工地「烏龜翻」卡泥地　工人嚇傻

女醉倒家門口　慘遭假暖男扛進房偷拍「無互動性愛片」

手遊遭破解重創上億元　《靈境殺戮》36玩家用外掛作弊遭起訴

女師遭大外割告警贏了！　桃警：尊重判決＋啟動心理諮商輔導

帶槍橫行中部！通緝犯躲鐵皮屋吃泡麵被逮　低胸裝女友不捨對望

大鬧台中浩天宮「順風耳遭斷手」　媽祖前下跪...醉漢吃傷害官司

屏東男摔落3米深排水道　三地門消防分隊用這招救出

淘帝-KY掏空3.5億人民幣　董座自首內線交易避損148萬遭起訴

僱失聯移工「透天厝持分遭拍賣」　金融教父股票+原民土地法拍

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

朋友亂入旅遊團大合照　自在換位置完美融入XD

玩太嗨！３男列車到站睡死　友下車拍窗...見車開走笑翻

調皮爸模仿汪喘氣呼吸　哈士奇0表情看傻眼XD

正妹DJ幫伴奏遇「音準狂飄」　突被高音嚇！淡定表情忍不住

Sandy結婚1周年：謝謝你娶我！　帥尪「捧臉深吻2次」…全場超嗨

男大生凌晨詭異進出捷運站　副站長緊盯「你在幹嘛」抓偷拍

高雄轎車擦撞路擋！失控衝輕軌工地「烏龜翻」卡泥地　工人嚇傻

女醉倒家門口　慘遭假暖男扛進房偷拍「無互動性愛片」

手遊遭破解重創上億元　《靈境殺戮》36玩家用外掛作弊遭起訴

女師遭大外割告警贏了！　桃警：尊重判決＋啟動心理諮商輔導

帶槍橫行中部！通緝犯躲鐵皮屋吃泡麵被逮　低胸裝女友不捨對望

大鬧台中浩天宮「順風耳遭斷手」　媽祖前下跪...醉漢吃傷害官司

屏東男摔落3米深排水道　三地門消防分隊用這招救出

淘帝-KY掏空3.5億人民幣　董座自首內線交易避損148萬遭起訴

僱失聯移工「透天厝持分遭拍賣」　金融教父股票+原民土地法拍

雲林男過年加班送貨到屏東後失聯　家屬急報案…壓力大散心迷路啦

拜登「全面圍堵華為」禁美企供貨　陸外交部譴責：科技霸權

6000元要來了！　龔明鑫：最快3月發放

逾4成大學生選錯科系！牧羊人計畫舉辦32場講座「即起免費報名」

男大生凌晨詭異進出捷運站　副站長緊盯「你在幹嘛」抓偷拍

快訊／林書豪宣布2月4日抵台！　目標「這天」迎台灣職籃首秀

《灌籃高手》17天吸3億！安西教練公仔黃牛炒7倍　片商加碼福利

長榮董座看海運三個挑戰與應對　陽明董座看H2好轉沒太大疑慮

全球央行2022年狂買黃金　購金量1136噸創55年來新高

紅包來了！中華電信董事會通過　每位員工發放15,000元激勵獎金

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

社會熱門新聞

快訊／拒盤查遭大外割！女師告警妨害自由判決出爐

新北丈夫昏倒客廳　妻子陳屍房內原因曝

苗栗婦失蹤8天陳屍池塘　最後身影曝

男大生硬上喝掛女同學　無恥問：我可以試試嗎

晶圓廠經理吃人妻下屬！警察夫怒告獲賠50萬

苗栗婦大年初二遛狗　失蹤8天陳屍八甲池塘

遭檢舉違停　敞篷車駕駛告妨害秘密

即／桃園火燒車！　駕駛慘成焦屍

正妹被下藥昏22hrs　色小開硬上「進不去」

女駕駛國道追撞再碰「保時捷」　她竟直接走人下場芭比Q

男子凍縮土地公廟　警抓人鼻酸

快訊／上班注意！　國1「3車追撞」

獨／重機騎士自摔亡身份曝　為建材龍頭前經理

板橋男替友開槍出氣　警意外查大批毒品

更多熱門

相關新聞

眼看中年同事被資遣　82年首購男衝千萬宅坦言「升息壓力大」

眼看中年同事被資遣　82年首購男衝千萬宅坦言「升息壓力大」

82年次的小資男陳先生，2年前因眼見中年同事遭資遣，毅然決然入手千萬房，「早點背房貸，晚年風險比較小。」但歷經4次升息，每月繳款金額從2.3萬元到2.6萬元，每月增加近3000元金額，坦壓力山大。信義房屋專家認為，2023年房市容易挑到條件好，且不用追高的房子。

台中大火！消防員搶救遭受困移工推倒

台中大火！消防員搶救遭受困移工推倒

闖台中港自撞釀火球！駕駛就醫後落逃

闖台中港自撞釀火球！駕駛就醫後落逃

年漲8％↑　一表解讀中捷18站房價「逾半3字頭」

年漲8％↑　一表解讀中捷18站房價「逾半3字頭」

春節長假買氣急凍　中南部建商直接布局329檔期

春節長假買氣急凍　中南部建商直接布局329檔期

關鍵字：

台中浩天宮媽祖醉漢順風耳神明神尊

讀者迴響

熱門新聞

男星「無套」愧疚道歉！網友反應一面倒

失戀看A片看到哭　一票妹子湧入安慰：我也是

前夫騙光積蓄！女星宣布下海陪酒

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

明晨是本周最冷！14縣市10°C↓

今晚轉雨！　「立春」下最大

乙武洋匡分手混血女友！　偕嫩妹同居

余正煌遭爆「考績乙」　調查局回應

計程車司機載到「輔大陳若儀」！6字曝長相

獨／好市多新卡曝光！　富邦新戶滿額送500元好多金

即／17縣市低溫特報　清晨下探11度

台人寧願出國！過來人揭拒國旅原因

《灌籃高手》票房破3億！真人版彩子現街頭

4生肖兔年衰爆！恐破財、小人迫害還爛桃花纏身

長照每個月要6萬元　26歲女崩潰：怎麼負擔

更多

最夯影音

更多
日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手

日本媽分享剪瀏海妙招　用紙膠帶輔助簡易上手
綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

綠燈仍不走？騎士看錯號誌 後車狂叭氣到破音：看上面

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

印尼外傭要回家鄉結婚　雇主全家不捨哭成一團

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

IVE登《RM》劉在錫遇天敵XD　請Rei發問..她秒喊：PASS！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面