大鬧台中浩天宮「順風耳遭斷手」　媽祖前下跪...醉漢吃傷害官司

▲台中浩天宮順風耳神尊昨日遭一名醉漢破壞，廟方不追究毀損一事，但另外遭波及毆傷的民眾決定提告傷害。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅、游瓊華／台中報導

台中一名61歲陳男昨（31）日酒後失控，竟跑到梧棲浩天宮砸毀神尊前的奉茶杯，還打斷順風耳神尊的手，更打傷2名廟方人員，氣得工作人員要陳男到媽祖前下跪道歉，廟方事後不願追究毀損刑責，但遭打傷中的一人堅持對陳男提告，警方依傷害罪嫌函送，並依社維法開罰。

▲浩天宮表示，遭損毀的順風耳神尊約8吋，需要花一周修復。（圖／記者游瓊華翻攝）



超過300年歷史的台中梧棲浩天宮，是中部海線三大媽祖廟之一，廟裡供奉的媽祖被稱為「大庄媽」或「潛水媽」，香火鼎盛，不料昨日卻傳出1名在廟裡打雜服務的陳姓男子，酒後脫序動手毆打另2名工作人員，還破壞順風耳神尊、奉茶茶杯等，警方到場後陳男依舊情緒激動，被帶回派出所保護管束，其中1名被毆打的男子對陳提告。

廟方人員透露，陳男偶爾會到浩天宮打掃打雜，廟方會給一些費用補貼生活，但陳男也非第一次做出脫序行為，過去就也曾在酒後大鬧，都被其他人勸誡，不料這次還破壞神尊、打傷人，也讓廟方相當頭痛。

陳男事後被其他工作人員要求回浩天宮致意，只見陳男在媽祖前下跪道歉，廟方則說：「你會來幫忙是好事，但是酒醉鬧事，媽祖也不會保佑你！」信眾則表示：「太誇張了，媽祖應該會生氣。」