陸軍八軍團情侶私密片瘋傳　當事人已備案：正式採取法律行動

▲陸軍情侶自拍片遭外流 女主角報警了：幫我找出散布兇手。（圖／記者爆料網）



記者杜冠霖／台北報導

陸軍八軍團一對軍中情侶2021年在營區內激戰，並拍下性愛影片，不料近日影片外流，引起議論。軍團獲報後，立刻將2人分調不同營區，並成立專案小組調查。當事人不解為何外流，向警方報案，也在個人群組請朋友協助找出散播者，八軍團發言人樓偉傑表示，那訊息確實是她發的，目前也不曉得影片如何外流的，有妨害秘密的部分，就交給警方處理。

據了解，女主角為憲兵連中尉輔導長，男主角為陸軍八軍團XXX旅訓練官，雙方均未婚是情侶關係。不過，因於營內肇生違反男女分際情事，並使用手機拍攝影片，陸軍第八軍團指揮部獲報後立即編成專案小組進行行政調查，目前兩人已被調離現職接受調查。

影片外流後，當事人透過LINE群組請求協助，「各位同學，請大家幫我一個忙，有些關於我的東西被流傳，大家如果有看到，麻煩截圖那個群組給我，我本人也已經報案了，但是現在缺乏散布者是誰，麻煩大家幫我一個忙，讓我找出兇手。」

對於女方在個人群組傳訊請朋友幫助，八軍團發言人樓偉傑表示，那訊息確實是她發的，目前也不曉得影片如何外流的，所以才去報案，有妨害秘密的部分，就交給警方處理，軍方的作法就跟昨日新聞稿一樣。後續處置還要開會討論，並根據具體規定做懲處。

八軍團指出，情侶原先在同旅服役，在2年前拍下這段影片，至於為何外流，軍方也還在深入調查中，但由於2人行徑違反營內男女分際，又用手機拍攝影片，違反營區資安規定，後續將秉持「嚴考核、嚴淘汰」原則，依調查結果懲處，絕不寬貸。

此外，警方也表示，若是涉及轉傳或散布他人性私密影像，將觸犯刑法第235條散布猥褻物品罪，最高可處兩年以下有期徒刑、拘役或科或併科9萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法，警方也會全力偵辦。