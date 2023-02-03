1年半前大吵「盯男友刪影片」！他曝八軍團女軍官感情動向

▲陸軍八軍團2名未婚軍官在營區拍攝私密影片，女方表示1年半前已要求刪除，不料如今卻外流。（示意圖／記者吳奕靖攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

陸軍八軍團一對軍中情侶2021年在營區內激戰，並拍下性愛影片，不料近日影片外流。對此，女軍官的長官透露，該影片是2年前錄下，女方1年半前就發現男友手機內留有影片並要求刪除，不知為何現在會流出。

據悉，該名女軍官年約20多歲，2日消息曝光後跟男友被調離現職，於3日回到營區內跟長官懇談。

女軍官長官轉述，女方表示，男友2年前在屏東軍營內拍攝該影片，1年半前她發現男友仍將影片存在手機中，為此雙方大吵一架，要求男友在她面前將其刪除，她也確認不能回覆檔案後才安心，如今影片被流出，她們兩人也非常錯愕。

▲女主角表示，影片外流一事已備案。（圖／記者爆料網）



針對私密影片外流一事，陸軍第八軍團指揮部昨表示，所屬兩員未婚軍官在2021年間，於營內肇生違反男女分際情事，並使用手機拍攝影片，本部獲報後極為重視，立即編成專案小組進行行政調查。

第八軍團指出，2人違反內部管理與資訊安全等規範，已調離現職接受調查，將秉「嚴考核、嚴淘汰」原則，依調查結果予以重懲，絕不寬貸；另將持恆加強軍法紀及性別分際教育，建立正確認知，確維軍譽。

據《三立新聞》報導，女方透露，跟男友目前還沒到結婚階段，但兩人會一起堅強面對這次的風波。