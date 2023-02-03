獨／外流2hrs就衝警局！陸軍性愛實戰男女主同時現身　這關鍵未提告

▲2名未婚男女軍官將營區當砲房，違紀以手機全程錄下2人「激烈連結」畫面。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

陸軍8軍團一對軍中情侶2021年在營區內激戰，並拍下性愛影片，不料近日影片外流，引發軒然大波，2名當事人在發現影片外流後，2日凌晨就到高雄某分局「諮詢」，警方一開始也不知他們就是引起議論的軍官，據了解，兩人尚未正式提告，警方則表示「一旦提告立即會依法處理」。

外流影片的女主角為憲兵連中尉輔導長，男主角為陸軍八軍團某旅訓練官，雙方均未婚是情侶關係。不過，因於營內肇生違反男女分際情事，並使用手機拍攝影片，陸軍第8軍團指揮部獲報後立即編成專案小組進行行政調查，目前兩人已被調離現職接受調查。

▲陸軍情侶自拍片遭外流 女主角發出求救訊息：幫我找出散布兇手。（圖／記者爆料網）

影片外流後，女方透過LINE群組請求協助，「各位同學，請大家幫我一個忙，有些關於我的東西被流傳，大家如果有看到，麻煩截圖那個群組給我，我本人也已經報案了，但是現在缺乏散布者是誰，麻煩大家幫我一個忙，讓我找出兇手。」

據了解，這對情侶是在1日晚間10時許發現影片外洩，約2小時後，2日凌晨到高雄市區某分局偵查隊「諮詢」，兩人低調沒有表明是軍官的身分，只對員警表示自己有私密影片外流，應該怎麼處理？也沒有提供相關影片給員警。

員警則向兩人表示，依法可以提告妨害秘密罪，兩人在了解相關報案流程後就離去，並沒有正式提告，警方則是事後才知道兩人就是引起軒然大波的軍官。

由於兩名軍官是隸屬8軍團，8軍團駐地在旗山區，但兩人卻在市中心的分局「諮詢」，據了解，兩人是住在該分局的轄區，因為事發突然，所以才緊急到最近的警局問相關事宜，警方強調，如有提告會依法偵辦。