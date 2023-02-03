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社會 社會焦點 保障人權

蜘蛛人出沒！高雄男徒手爬38m自來水塔　塗鴉「OHBZ」是這意思

▲▼苓雅塗鴉 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄自來水公園巨型水塔遭人塗鴉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區五福一路與光華一路口的知名地標自來水公園裝置藝術（水塔），昨（2）天凌晨被發現遭人塗鴉噴上「OHBZ」字樣，由於水塔有12樓、38公尺高，讓不少民眾驚呼是怎麼辦到的？苓雅警分局隨即開偵辦，並循線逮捕一名陳姓男子（25歲），他辯稱覺得水塔顏色太單調，所以才徒手爬上去增添色彩，警方調查，陳男經營刺青工作室，「OHBZ」與他的社群網站ID相仿，並無特別的其他意涵，並在偵訊後依法將他移送。

▲▼苓雅塗鴉 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方循線逮捕涉嫌塗鴉的陳男。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

位於苓雅區五福路與光華路口的自來水公園中，最搶眼吸睛就是巨型彩色球狀物，讓過往行人眼光一亮，它原為1960年興建但已棄置停用的大型蓄水塔及自來水源輸配管線。由於歷史價值，市府將輸配管線都予以保留，並將蓄水量達3800公噸的水塔外觀漆上七彩顏色，夜晚輔以燈光造景，成為高雄市區的美麗地標之一。

▲▼苓雅塗鴉 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲警方起出塗鴉的工具。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不過巨型水塔昨日凌晨被發現遭人塗鴉，寫上「OHBZ」的字樣，警方獲報後並立即通報管理單位工務局養工處，養工處並派員製作筆錄提出刑事毀損告訴。

警方經調閱監視器影像及清查比對過往相關塗鴉案件作品，過濾分析可疑對象，鎖定1名陳姓犯嫌，並在昨天下午2時許在鳳山區查獲陳嫌到案，並查扣涉案調色盤、伸縮桿及油漆滾輪相關塗鴉物品。

▲▼苓雅塗鴉 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳男在塗鴉後騎機車離去。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

陳嫌向警方表示，因為覺得水塔老舊，想要增添顏色，遂於2月1日凌晨獨自徒手爬上水塔塗鴉，警方指出，陳嫌所為涉犯刑法毀損，將依刑法毀損罪移請高雄地檢偵辦，另併依廢棄物清理法第27條第2款「污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物」之規定（處1200元以上6000元以下罰鍰），移請環保局依權責裁處。

此外，工務局養工處表示，也將依高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例第七條故意毀損公共設施者，對陳處以3000元以上8萬元以下罰鍰。

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