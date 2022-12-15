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社會 社會焦點 保障人權

高雄男3個月內兩度酒駕　情緒崩潰痛哭拒測！挨罰36萬

▲▼左營酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲蔡姓男子騎機車不戴安全帽遭攔下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子（49歲）13日傍晚6時許騎機車未戴安全帽，遭警方攔下盤查，員警發現他臉色潮紅，準備對他進行酒測，沒想到蔡男苦苦哀求「不要再抓我了啦！」，原來他10月才剛酒駕被逮，最後更情緒崩潰痛哭，員警嚴正告知其相關權利義務後，蔡男最後選擇拒測，警方將依相關規定裁罰36萬元。

左營分局左營派出所警員林建安及陳汶君13日傍晚6時許，在左營大路361巷發現對向有名男子駕駛普重機車未帶安全帽，員警於是在軍校路上將其攔查。

▲▼左營酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲蔡男（左）情緒崩潰痛哭。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

員警發現騎車的蔡男面色潮紅、雙眼渙散，直接問其有無喝酒，想不到蔡男竟直接回答「有喝酒」。員警正準備對他進行酒測時，沒想到蔡男突潸然淚下、一直求饒「不要再抓我了啦(台語)」，表示10月才剛被左營派出所抓過酒駕，他辯稱自己只是工作時，小酌一下喝了3杯啤酒，急著買東西要去附近醫院探望姐姐，才會酒駕。

員警對蔡男以酒精檢知器做初步檢測，經儀器檢測顯示蔡男確實有酒精反應，員警立即請蔡男配合實施呼氣酒測，蔡男見求情無效、警方堅持對他酒測，突然因壓力過大情緒崩潰哭泣，表示才剛被抓過現在又被抓，十分不甘心，哭喊表示要拒測。

員警現場告知蔡男拒測相關權利，初次即重罰新臺幣18萬元罰鍰，第2次36萬元，第3次54萬元；當場移置保管車輛；吊銷駕駛執照3年不得再考領，第2次以上吊銷駕駛執照5年不得再考領；施以道路交通安全講習；吊扣車輛牌照2年（監理單位執行）；如肇事致人重傷或死亡，得沒入車輛；累犯者公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

經確認蔡男拒測後，警方依道路交通管理處罰條例製單舉發並代保管車輛，蔡男則是不停哭泣後悔莫及。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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