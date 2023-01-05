扯！高雄停車場9樓外牆遭「大面積塗鴉」　3男吃上毀損官司

▲高雄停車場9樓外牆遭入侵「大面積塗鴉」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

怎麼畫的？高雄鹽埕區大仁路立體停車場9樓外牆，昨（4）日被發現遭人塗鴉，警方獲報後派員到場查看，該停車場外牆分別遭塗上「CHAF DWANG」及「UKA」等字樣。警方調閱監視器追緝，逮到23歲王男及其朋友共3人，停車場委外廠商將對3人提出毀損告訴，警方後續則將依刑法毀損罪移送地檢偵辦。

▲▼扯！高雄停車場9樓外牆遭入侵「大面積塗鴉」。（圖／記者賴文萱翻攝）

鹽埕警分局五福四路派出所於昨（4）日14時許，接獲民眾反映，大仁路立體停車場9樓外牆遭人塗鴉，經聯繫停車場委外廠商吳姓男子告知後，吳男表示要提出毀損告訴。

警方受理報案後，成立專案小組調閱案發現場周遭監視器，發現23歲的王姓男子夥同朋友等3人，3日深夜1時許，至該停車場9樓外牆塗鴉。

▲▼3男入侵停車場頂樓塗鴉，遭逮下場慘。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據監視器畫面，3人當時帶著油漆、滾輪等工具，上到停車場頂樓進行塗鴉，時間約是45分鐘。外牆遭塗上「CHAF DWANG」及「UKA」的字樣，面積分別為38.7公尺x1.4公尺，以及5.8公尺x1.4公尺。

警方表示，將循線通知犯嫌到案說明後，依刑法毀損罪移送地檢偵辦。鹽埕警分局長邵明仁強調，已責由五福四所加強該處及周邊各住商處所之巡守，以維市容觀瞻及秩序。