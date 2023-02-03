台灣法律殺死警！擊斃「拒檢蛇行賓士乘客」中和警起訴　同仁不平

記者葉國吏／綜合報導

去年3月，新北市中和區一輛賓士因拒檢遭警開3槍圍捕，後座男子因後腦中彈不治。3日開槍警依「違反比例原則」為由依過失致死罪起訴。對此基層員警對同事感到相當不值。

▲賓士右後座乘客頭部中彈，醫生說就算救活未來也是植物人，母親接到噩耗心碎。（圖／記者陳雕文翻攝）

回顧整起案件，該部賓士車主是29歲林姓男子，由於駕照及車牌都被註銷，林男先在網路上購買假車牌，去年3月10日載著21歲藍姓妻子從宜蘭北上，到了中和接29歲洪男、27歲鍾男（中槍者，為失蹤人口）要去永和區永貞路的酒吧喝酒，沒想到遇上警方攔查，心虛加速逃逸。

▲鍾男的母親泣訴警方執法不當，並強調兒子很帥也是個暖男。（圖／記者陳雕文翻攝）

林男駕駛賓士沿途蛇行闖紅燈，後方張姓員警擔心其他用路人的安危，情急下連開3槍，不慎射擊到後座鍾男的頭部，送醫後腦死，最後宣告不治。

對此檢方認為，儘管賓士車拒檢逃跑，但並沒有對警員或用路人做出攻擊行為，張員應使用較安全的手段逮捕犯嫌，且認定張員的執法選擇並未顧及賓士車的乘客安全，開槍射擊的位置也有問題（應射擊輪胎等危害較小之位置），有違比例原則，最後依過失致死罪起訴。

▲賓士車撞開停等紅綠燈的車輛，警員立即下車並開了3槍。（圖／記者陳雕文翻攝）

對此有資深巡佐感嘆，以後這位同仁的心態改變應該可想而知，值勤要3分鐘到崗就變成5分鐘再說，事情能慢慢拖就拖，看到違規也不要攔，當個薪水小偷就什麼事也沒有，因為認真的警察會被台灣的法律殺死。

根據《自由時報》報導，一名派出所所長表示，平時教育訓練，會教導員警會先保護自身安全，再保護民眾安全。他認為張姓員警有做到教育訓練所教導、選擇開槍應對。另外也有資深員警表示，該車輛當時蛇行，根本無法預料對方的行為，甚至無法預料追捕過程是否會發生意外，認定當下情勢有可能造成其他民眾傷害才開槍，結果吃上官司很不值。