不讓媳婦去月中！婆婆大哭「要斷絕關係」　人妻嘆：每天活焦慮中

▲原PO對於婆婆大哭大鬧不讓她去月子中心感到很無奈。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名人妻表示，她的預產期在明年2月，提前找好了月子中心，但是婆婆覺得不用花錢去坐月子，老公回家時婆婆還大哭爆走，甚至揚言說要斷絕關係，這讓全家人都不知該如何是好，這也讓人妻每天活在焦慮中。

原PO近日在臉書社群《靠北婆婆2.0》發文說，「我預產期在明年2月，已經提早找了月子中心，因為老公長期在外地工作，因此很支持我去月子中心。」婆婆知情後嗆說，人妻很不尊重她，有婆婆幫忙還要去月子中心，被別人知道會被說閒話。原PO嘆，婆婆還到處說自己被媳婦陷害。

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原PO表示，「婆婆竟然打電話給我爸媽！因為我爸是英國人，我媽是台灣人，本身觀念就很開明因此沒有說什麼，我媽也很費心的一直跟我婆婆溝通，還為此從國外飛回來跟我婆婆吃飯喝茶幹嘛的，想跟她好好講，結果我婆婆就像發瘋似的油鹽不進。」

原PO嘆，婆婆每天電話打不停，還回來她們家按門鈴，搞到鄰居都很累，「我身心俱疲的要老公回來處理，老公回來我婆婆一見到他，直接抓著他大哭，哭得那叫慘烈，雖然我老公沒有鬆口，仍堅持讓我去月子中心，但也因此讓我婆婆徹底暴走，扔下一句如果我堅持去月子中心的話，她就再也不會跟我們往來要斷絕關係。」

原PO表示，「老公的哥哥跟2個姊姊都驚動了，都紛紛出面勸我婆婆，2個姊姊因為都嫁人生孩子了知道給婆婆坐月子很不自在，因此都站在我這邊，現在我婆婆又說我把她的小孩都洗腦了要氣死她，我真的沒辦法了只能躲到我姊姊家。」

最後，原PO哭訴，她因為這件事每天活在焦慮中，她不想妥協又不想看婆婆哭鬧，「我也很不好受畢竟公公很早就走了婆婆也不容易，現在婆婆被大伯接走暫時不會見面，但問題還沒解決，真的是不知道該怎麼辦才好啊。」

此文曝光後，網友紛紛留言「這樣的婆婆還是去月子中心好了，反正都鬧了一次，順她之後有事都來這招」、「為何要管一位歐巴桑的情緒勒索」、「去月子中心就要斷絕關係？我怎麼覺得好划算喔」、「好奇問一下，預產期要怎麼是明年2月」。

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