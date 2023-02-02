情侶看診「要求人工流產」　小男友貼心問1句！醫師傻眼了

▲小情侶不小心懷孕，希望「終止妊娠」。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

婦產科醫師蘇怡寧時常分享看診故事，最近來了一對小情侶，坦言要「終止妊娠」，聞言，蘇怡寧沒多說什麼，結果安排後續處置時，小男友突然貼心問一句話「流產完之後要如何保養子宮？」蘇怡寧則神回一句，引發千名網友熱議。

蘇怡寧在粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》透露，一對小情侶來看門診，並開門見山表示「不小心懷孕...要求終止妊娠。」當下，蘇怡寧並沒有多說什麼，他的一貫原則就是，「想要懷孕的人，要趕快懷孕，畢竟時間不等人；不想懷孕，但不小心懷孕的人，還是得趕快處理，畢竟時間不等人。」

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蘇怡寧也強調，只要在情理法允許的條件下，醫護人員都會盡量幫忙，畢竟懷孕這件事會影響很多人的人生。

話鋒一轉切回主題，正當後續處置安排妥當後，小男友突然貼心拋問一句「請問流產完之後要如何保養子宮？」一番話讓蘇怡寧傻眼之餘，也神回應「之後記得做好避孕措施，就是最好的保養了！」

文章曝光後，引來千名網友熱議「也許他們現在的能力還沒辦法應付養孩環境」、「好好防護，別在計畫外中獎就是最好的保養了，真的是年輕人就是年輕人，太衝動了」、「與其問如何保養子宮，為何不問怎麼好好調養女友剛拿掉小孩的身體」、「精準的回答」。