生兒3大技巧　醫：男性努力「深入」讓Y精子衝刺

▲醫師說，男生的XY染色體才是決定生男生女的關鍵，不要一味怪老婆了喔。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者陳俊宏／綜合報導

泌尿科醫師分享「生男」秘訣，像是男性射精時要努力「深入」，讓爆發力較強、跑得快的Y精子有機會較快抵達卵子，就容易生男生。

陳偉傑和羅詩修醫師在「泌密會客室」臉書提到，有些久久不孕的夫妻，會進行男性精蟲檢查，而且還會順便問，有沒有保證生男孩或保證生女孩的秘訣；甚至電視上有不少藝人如Ella、林宥嘉都分享自身經驗，表示在愛愛的過程，讓女生先高潮就容易生男孩。

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▼醫師認為，生男生女都非常好。（示意圖）



醫師將其總結為三類，第一類「鄉民的傳說」，第二類「行房技巧」，第三類「打造鹼性體質」。

►第一類「鄉民的傳說」

1、拜註生娘娘：求男帶白百合花，求女帶紅百合花以及對應供品。網友推薦的廟宇有龍山寺、竹林寺和湧蓮寺為北部前三名。

2、吃白公雞：在準備懷孕的那個月，吃一隻白公雞，一般要純色的白公雞，都是帶藥性的，可以幫助生男孩，直接燉湯喝就行了，調料不要放太多，儘量保證原汁原味。

3、要生男孩，性交次數不宜頻繁，間隔時間應長。要生女孩，性交間隔時間不受限制。

4、參考清宮圖：清宮生男生女表相傳是依據陰陽五行和八卦的演繹，再加上時間推算而得。對照孕婦懷孕月份以及懷孕年齡，可以推測出胎兒的性別。

5、行房前自製鹼性水（如蘇打水）沖洗陰道。

▼鄉民傳說。（圖／翻攝「泌密會客室」臉書）

►第二類「行房技巧」

1、女性高潮了沒：女性高潮時的分泌物，會讓原本弱酸性的陰道變為中性，較適合Y精子存活。

2、深入射精：也就是男性射精時要努力「深入」，讓爆發力較強、跑得快的Y精子有機會較快抵達卵子，就容易生男生。

3、射精時兩人要緊密結合：不論是上下還是前後的姿勢，男性若能貼緊女性臀部再進行射精，也就能達成Y精子較快「進入核心」的機率。

4、計算行房日：排卵前2-3日行房，容易生女生。排卵當天行房，女性陰道會有分泌物而呈弱鹼性，容易生男生。

▼行房技巧。（圖／翻攝「泌密會客室」臉書）



►第三類「打造鹼性體質」

飲食控制調節：媽媽多吃偏鹼性食物（蔬果）和鈣片，爸爸多吃偏酸性食物（肉蛋），持續三個月以上易生男孩。

▼打造鹼性體質。（圖／翻攝「泌密會客室」臉書）



醫師說，男生的XY染色體才是決定生男生女的關鍵，不要一味怪老婆了喔！醫師認為，生男生女都非常好，想為家裡新添小王子或小公主的爸媽們，應保持輕鬆愉快的心情，以迎接新生命的到來喔！