跟進美日降級！王必勝：新冠流感化「5月可能降為第4類傳染病」

▲指揮中心指揮官王必勝說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎流感化，指揮中心預計5、6月降級，外界也關心法定傳染病是否會從第五類改為第四類。指揮中心指揮官王必勝表示，「我想答案是有可能」，因為日本、美國分別將在5/8、5/11將新冠降級，WHO也將在3個月後再行開會，預計也會有所調整，台灣也預計在5月跟進降類。

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增27,085例COVID-19確定病例，分別為26,793例本土個案及292例境外移入；另確診個案中新增74例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日死亡個案增加，可能是春節期間死亡個案回補所致，應該不至於造成第四波疫情。

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衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今在節目專訪中預測，新冠病毒日後會感冒化，加上現在社會氛圍和臨床狀態，都不認為感染新冠病毒是一件可怕的事，因此未來應不必再打疫苗。

對此，王必勝表示，新冠肺炎還是比流感、感冒嚴重，目前僅看到朝輕症化發展，但今年應該很難達到感冒化，加上目前新冠重症致死率就算在疫苗高覆蓋率下，依然比流感高出很多，顯示其本質還是比流感嚴重，因此今年依然需要防範，打疫苗也不能鬆懈。