小馬可仕拍板！外籍旅客遊菲可退稅　2024年底前上路

▲菲律賓長灘島。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



中央社

菲律賓對多數商品與服務徵收12%加值型營業稅。為推動觀光業復甦，總統小馬可仕拍板，外籍旅客遊菲律賓將可申請加值稅退稅，這項政策預計明年底前上路。

菲律賓總統通訊辦公室昨天宣布，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將發布行政命令推行退稅措施，但目前未公布退稅門檻或其他詳情。

目前提供外籍旅客退稅的國家和地區包括歐洲聯盟（EU）和日本、韓國、新加坡等國。

亞洲管理學院（AIM）經濟學家李維拉（John Paolo Rivera）告訴商業天地（BusinessWorld），許多來訪旅客眾多的已開發經濟體採行退稅措施。這將可鼓勵旅客在菲律賓消費。

▲菲律賓美麗的海景在國際觀光產業上聞名，圖為位於中部的長灘島。（圖／達志影像／美聯社）



不過，菲律賓憂思教師聯盟（Alliance of Concerned Teachers）發表聲明說，數百萬菲律賓人遭受食物和商品價格飆漲痛苦之際，小馬可仕政府應優先考慮飢餓、失業、薪資微薄的菲律賓人，廢除加值型營業稅，而非考慮外籍旅客退稅議題。

菲律賓新聞社（PNA）報導，去年2月開放國際觀光客以來，截至12月共有265萬人次國際旅客訪菲，其中202萬人次為外籍旅客，其他為海外菲律賓人，仍遠低於疫情爆發前、2019年826萬人次國際旅客赴菲的數字。

去年國際旅客為菲律賓帶來2090億披索（約新台幣1151.84億元）觀光收益。菲國觀光部希望今年吸引480萬人次旅客訪菲，創造2.58兆披索觀光收益。