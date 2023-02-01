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跨境搶客！哈日族免找代購　日本特色工藝品、超市必買直送來台

JR東日本集團旗下電商網站JRE MALL販售日本傳統工藝品（圖／記者洪菱鞠攝）

▲免出國，透過跨境電商平台就能買到日本特色工藝品，感受地方魅力。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

鎖定台灣哈日族，日本大國藥妝、西垣超市紛紛跨境來台開線上專賣店，提供各項食品食材、生活用品直送服務，在家一指下單就能掃日貨，JR東日本集團旗下電商網站JRE MALL也跟進跨境熱潮，主打透過網路購物就可以買到日本特色工藝品，不出國也能感受地方魅力。

在疫情嚴峻期間，不僅打亂許多人的出遊計劃，觀光旅遊業更是遭受嚴重衝擊，考量地區的傳統工藝品無法賣到其他地區，JR東日本集團創立JR東日本start up株式會社，並於2022年在日本啟動JRE MALL電商平台，透過和當地觀光業者及藝術家合作販售特色產品，今年則是首度開放跨境電商服務「WorldShopping BIZ」，讓包括台灣人在內的海外消費者不只是線上逛，看到喜歡的還能入手擁有。

不過JRE MALL跨境服務目前為試營運階段，上架商品中能夠海外直送的不多，官方也坦言初步要先試市場水溫，但強調嚴選的日本在地工藝品，在一般市面上和日本人都少見，例如此次精選的桐匠 鋼珠筆、nitorito針織圍巾 山與月、新田織物SUKIYA布包、TAURU工坊鷹山 山葡萄編織包、鷹山 木雕藝品、卯三郎KOKESHI 木雕藝、TAKUMIの里和紙の家 杯墊，就是以日本三大和牛—米澤牛產地「山形縣米澤市」和擁有豐富自然景觀的台南姊妹市「群馬縣水上町」為中心，來自這兩大地區的傳統工藝。

JR東日本集團旗下電商網站JRE MALL販售日本傳統工藝品（圖／JR東日本集團提供）

▲米澤織物。（圖／JR東日本集團提供）

JR東日本集團旗下電商網站JRE MALL販售日本傳統工藝品（圖／JR東日本集團提供）

▲鷹山 木雕藝品。（圖／JR東日本集團提供）

除了引進約90件「群馬縣水上町特色商品」，以木和紙工藝以及玻璃商品為主；約140件「山形縣米澤市特色商品」，以米澤織物和陶燒為主，此次更於JR東日本大飯店台北舉辦首站期間限定Showroom，還可以掃QR Code當場購買，喜愛日式美學與傳統工藝品的人不能錯過，需注意的是，跨境付款和費用將依照包裹大小和重量、配送地區等來計算國際運費，還會另外收10%代購費。

說到去日本旅行，很多人一定會走訪當地超市、掃貨挖寶，其中，位於天橋立的北近畿連鎖名店西垣超市，是台灣人造訪京都時也經常前往消費的分店，火熱買氣讓西垣集團決定設立跨境西垣超市台灣線上店，主動將日本飲食文化跨境直送到台灣，成為跨足台灣市場的第一步。

而初期上架超過2,000商品，包括各式日本泡麵、料理食材、罐頭和調味醬等，目前種類已經拓展到食品、飲料、生活用品、保養及美妝品等，線上商品數量持續增加中，除了在線上就能享受逛日本超市的樂趣，還可以搶先購買到第一手的日本超市限量或期間限定商品，現在也推出訂單滿8,000日圓、4公斤以下的門檻，可享免國際運費優惠。

西垣超市熱銷商品（圖／西垣超市提供）

▲西垣超市熱銷商品。（圖／西垣超市提供）

近年在疫情影響下，促使跨境電商快速發展，業者也不斷尋求新商業模式，例如東森購物將跨境電商結合直播帶貨，為海外網購掀新熱潮，去年底更是找來新加坡直播天王「賣魚哥」王雷，與大咖綜藝天王吳宗憲搭檔，在台灣最大直播平台「就醬播」合體開賣，不僅將台灣東森嚴選商品賣到新加坡、馬來西亞，兩大天王魅力發威，2小時直播業績整整賣了3400萬台幣，在線人數也超過3萬多人。東森嚴選的品質促成兩大天王合作，也是首次嘗試跨界、跨境電商的合作，把零售娛樂化，等於看了一場綜藝節目。

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哈日族跨境電商西垣超市JR東日本日本工藝品

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