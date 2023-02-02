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男子天公生至金紙店偷錢　南警迅速鎖定身分查獲

▲黃姓男子前往金紙店買金紙時，伺機竊走17000元現金，被市警二分局警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃姓男子前往金紙店買金紙時，伺機竊走17000元現金，被市警二分局警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

45歲黃姓男子於1月29日「天公生」之深夜11時許，前往鄰近康樂街1家金紙行欲購買金紙，入店時發現65歲林姓負責人於店內坐椅上睡覺休息，黃某見桌上有一疊現金，即動手該疊17000元現金放入口袋快速離開，案經被害人向市警二分局海安派出所報案，警方1日晚上循線將黃嫌查獲送辦。

二分局指出，案經二分局海安派出所員警到場勘察，細心的女警葉品瑩調閱監視器後發現竊行，並案將犯嫌特徵逐一來就鄰里居民訪查，立即查知涉案者之身分，於2月1日下午前往將其帶回派出所調查。

▲黃姓男子前往金紙店買金紙時，伺機竊走17000元現金，被市警二分局警方循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，黃嫌原僅是單純欲前往金紙店購買天公生之供奉金紙，不料於店外呼叫無人回應，一進入店內又發現老闆昏睡中，且桌上有一疊現金，左顧右盼見四下無人後下手行竊，不料種種犯行均為監視器攝錄。被害人報案後，經員警逐一調閱反覆觀看後，過濾釐清出90秒之行竊過程，並將犯嫌身形特徵來透由社區友善通報網諮詢，馬上也查知竊嫌為住在附近街坊之黃嫌身分。於2月1日晚上6時前往其住處帶回調查，並提出行竊等具體影像事證，黃嫌其才乖乖將偷來並花用僅剩6000元贓款交付，員警調查後依全案依竊盜罪嫌送辦，並通知被害商家前來領回遭竊現金。

第二分局表示，民眾對自身財物應有「財不露白」之防竊警覺心，以免讓宵小有心可趁；另各類營業場所或住處均可添加裝設感應燈光、警報聲響及監視器等設備均來增加防竊效果，如有問題亦可協請員警到場作防竊諮詢及建議。

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