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五星酒店「直播客人泡溫泉」　負責人回應：拍不清臉

近日大陸江西宜春一家五星級溫泉酒店內有多名客人正在泡溫泉，沒想到這一幕卻被酒店開直播播送出去，消息曝光後引起熱議。（圖／翻攝微博）

▲近日大陸江西宜春一家五星級溫泉酒店內有多名客人正在泡溫泉，沒想到這一幕卻被酒店開直播播送出去，消息曝光後引起熱議。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

近日大陸江西宜春一家五星級溫泉酒店內有多名客人正在泡溫泉，沒想到這一幕卻被酒店開直播播送出去，消息曝光後引起熱議。對此，涉事酒店一名負責人也做出回應，而當地文旅部門也表示目前事件正處理當中。

綜合陸媒報導，近日有網友發文要大家避免踩雷，稱江西宜春一家五星級溫泉酒店內開直播時，把客人正在泡溫泉的場景全直播了出去，讓不少人質疑隱私權被侵犯。對此涉事酒店一名負責人表示，當時直播是選取了一個較遠的鏡頭，沒有拍近景，都是遠景，架設的機位是看不清人臉的，並表示當時他們也考慮到顧客的隱私，因此直播時距離溫泉有50公尺以上。

負責人表示，此事被反映後，已經停止了這一形式的直播，之後會選取一個私密的溫泉來做直播，不會繼續在公眾池，也會事先徵求顧客同意，似之前那種爭議的直播畫面不會再次出現。而當地文旅部門則表示，已關注到此事，目前正在處理。

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