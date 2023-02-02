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美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

記者陳俊宏／綜合報導

美國海軍飛官Abby來台灣找妹妹涵娜，她大讚台灣美食「極度危險好吃」，「我必須限制我來台灣的次數，不然我會變胖！」另外，她也希望能找到會說中文的另一半。

▼Abby來台灣找妹妹涵娜，兩人快4年沒見，在桃園機場感動相擁。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Abby和涵娜都來自美國南卡羅萊納州，涵娜接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來台灣4年，在台大念中文系碩士班，在美讀高中時，需要選一個外文課，姊姊那時學中文，「我想跟她練習，所以我也學了中文。」

Abby提到，她跟很多人一樣，因看了電影《捍衛戰士》（Top Gun），所以加入海軍，一開始是飛T45型噴射機到航空母艦，後來改飛MH60 S型直升機，執行兩次太平洋部屬任務，接著換飛固定翼飛機，在日本沖繩基地飛的是C12 F型飛機，現在負責短程運輸，大部分載軍人和軍用物品。

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▲▼Abby大讚台灣美食「極度危險好吃」，「我必須限制我來台灣的次數，不然我會變胖！」（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Abby說，她之前很開心在日本工作的一個理由，是離妹妹比較近，但因疫情，她到日本後，兩人也是快4年沒見面，後來一開國門，馬上搭飛機來台，但之前能來台的時間很短，大部分都在台北吃吃喝喝。

Abby分享吃過最喜歡的東西是客家麻糬和豬血糕，另自己滿意外會喜歡吃雞皮，但雞睪丸真的無法，「芒果冰、蚵仔煎、臭豆腐還有吃到飽麻辣火鍋，都是極度危險好吃，我必須限制我來台灣的次數，不然我會變胖。」

▼涵娜在台大讀中文系碩士班。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Abby表示，雖然她跟妹妹一起度過這些美好時光，但其實盼望能有另一半，當一個飛官薪水很好，所以希望對方不要是工作狂，如果他願意專心家務也很好，「我希望對方會講兩種語言，因為我想再一次練習我的中文。」她大讚台灣每項文化都非常有意思，在這遇到的每個人都很友善，真心推薦來台灣。

「姊姊很愛吃！」涵娜指出，自己做了一個美食清單，要帶姊姊吃全部，「台灣成為我的家，我覺得我是台灣人，如果發生任何事情，我會戰到最後一刻。」

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