今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

▲今迎風面水氣增加。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

周六「立春」、周日雨最大！中央氣象局預報員張承傳表示，今天（2日）迎風面水氣稍多；周六、周日雨區擴大、水氣最多。氣象專家吳德榮則說，周六至周日元宵節上午鋒面前鬆散雲系移入，中部以北及東半部轉有局部短暫雨的機率。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



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張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天東北季風增強影響到周六，今日中部以北、東北部清晨低溫15、16度，其他地區17、18度，北部、東北部轉涼，白天高溫18、19度，中部、花蓮21-25度，其他地區25-30度；迎風面水氣稍多，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



張承傳說，周五、周六低溫類似，中部以北15、16度，其他地區17、18度，北部、東北部高溫18、19度，中部23、24度，南部27、28度；周六、周日華南水氣移入，降雨範圍比較大，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部為多雲。

張承傳表示，周日東北季風減弱，下周一華南雲雨區逐漸移開，以迎風面北部、東半部降雨為主；各地低溫17、18度，北部高溫回到21、22度，中南部27-30度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周六至周日元宵節上午，鋒面前鬆散雲系移入，中部以北及東半部轉有局部短暫雨的機率；元宵下午至下周一北部及東半部仍有局部短暫雨；下周二鋒面前雲系再度移入，中部以北轉有局部短暫雨；下周三雲系減弱，降雨減緩，氣溫略升；北台灣幾乎一日一變，不確定性很大，應持續觀察。