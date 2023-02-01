吳宗憲剛牽線啦啦隊！二壘妹評論徵選者被罵翻　二試資格取消了

▲二壘妹江宛庭透過吳宗憲牽線，去年12月通過初試。（圖／翻攝二壘妹IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

「二壘妹」江宛庭想加入啦啦隊已久，日前上節目《綜藝大熱門》時得到綜藝天王吳宗憲承諾牽線，最後成功通過初試，正要進行二次面試。然而，江宛庭近日上傳評論其他徵選者的影片，引起網友不滿，慘被樂天啦啦隊取消二次面試的機會。

江宛庭在個人YouTube頻道上傳影片表示，她參加過樂天女孩的徵選4次，時間長達兩年，看過無數的徵選影片，因此想以此次徵選者的影片進行評論，講出優缺點來幫助其他想參加的女生。

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過程中，江宛庭對於表現良好的徵選者給予「身材好」、「臉上都是笑容」、「會視為勁敵」、「可愛」、「零死角女神」等，並不斷建議影片中要有笑容；然而，其中一名參賽者PO出在餐廳甩麵的跳舞片段時，她忍不住說「不要再戴著口罩去甄選任何東西了，也不要發一些無關緊要的才藝好嗎？發這個甩麵是什麼東西啊？妳會在球場甩麵嗎？」此段言論讓江宛庭被炎上，許多網友紛紛留言砲轟

▲二壘妹評論徵選者影片。（圖／翻攝二壘妹IG）



此外，甩麵徵選者也在留言區說，「雖然我不會在球場甩麵啦，但這本來就是我個人特色謝謝你的個人指教」。事後，江宛庭也回應，「真的非常的抱歉！我不應該在影片評論妳以及其他徵選者的影片，我日後會改進！」

針對此事，樂天女孩官方負責人也私訊江宛庭取消二次面試資格，「原本很開心能夠邀請妳來複賽，但妳昨天的影片，引起許多人的反彈與不悅，公司這邊評估後，將取消妳的複賽資格！我能感受妳很想加入樂天跟在演藝圈發光發熱，但妳的一些言行舉止，其實都會讓許多人對妳反感，日後要多加注意與人相處對話的收放！祝妳未來一帆風順！」

▲▼二壘妹事後道歉。（圖／翻攝二壘妹IG，下同）



江宛庭事後也在IG、YouTube頻道上傳道歉文及影片，「我不應該在我的頻道評論徵選者的影片，就像沒有人有資格對任何人品頭論足，但大家對於本人的建議，我一定會虛心接受。再來，我要跟憲哥以及憲哥助理道歉！真的非常感謝你們熱心的幫忙我，我最後卻自己搞砸了，我真的非常非常的抱歉！對不起（深深一鞠躬）」

江宛庭說，她曾經對拍攝徵選影片感到很迷茫的人，過去投的徵選影片都拍不好，才會想能透過這支影片來討論，讓想要參加徵選的美女們參考，卻因為自己言詞不當而讓大家不開心，「我真的感到非常的抱歉！深深一鞠躬。謝謝大家的留言，每一個留言我都有仔細的閱讀，日後也會更加的改進的！」