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15歲妹二壘開球爆紅！5年後近況曝光　網看轉變傻眼：太大了吧

▲▼台中市東山高中國中部江宛庭，開球丟到二壘紅到美國。（圖／翻攝自YouTube Eleven Sports TW）

▲台中市東山高中國中部江宛庭，開球丟到二壘紅後被封為「二壘妹」。（圖／翻攝自YouTube Eleven Sports TW）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中華職棒時常請藝人、網紅及學生進行開球儀式，2017年一名15歲少女獲邀在亞洲冬季棒球聯盟球賽開球時，錯把二壘當本壘投，讓她一夕爆紅，得到「二壘妹」的稱號。5年過去，許多網友看到「二壘妹」現在的改變都驚呼「真的是女大十八變」。

有網友29日在PTT棒球版發文討論日本職棒，到日本火腿隊2004年時請來一名小學2年的女球迷開球，18年後在札幌巨蛋又由該名女球迷開球，而該文的討論讓網友想起「二壘妹」，好奇一查才發現，「二壘妹」的改變非常巨大，還當起了YouTuber。

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▲▼ 15歲妹二壘開球爆紅！5年後近況曝光　網看轉變傻眼：太大了吧。（圖／翻攝江宛庭IG）

▲▼網友被二壘妹的成長嚇到。（圖／翻攝江宛庭IG，下同）

▲▼ 15歲妹二壘開球爆紅！5年後近況曝光　網看轉變傻眼：太大了吧。（圖／翻攝江宛庭IG）

網友看完紛紛留言，「變漂亮了」、「變超大」、「長大變好美，也沒有故意裝笨博取關注」、「二壘妹追夢的過程感覺很有戲啊」、「二壘妹好大！也好正，推個」、「二壘妹我的菜」、「成長的地方不太一樣」。

據悉，二壘妹開球後爆紅，2019年時因F奶豐滿上圍加入女團Star Girls，踏入演藝圈後也曾上過綜藝節目，開始經營IG跟抖音；不幸的是，二壘妹有5.4萬人追蹤的IG帳號今年8月無預警消失，讓她只能重新出發，如今也突破萬人追蹤。

▲▼ 15歲妹二壘開球爆紅！5年後近況曝光　網看轉變傻眼：太大了吧。（圖／翻攝江宛庭IG）

▲▼二壘妹江宛庭現況曝光。（圖／翻攝自IG／jtw_0317）

▲▼二壘妹江宛庭現況曝光。（圖／翻攝自IG／jtw_0317）▲▼二壘妹江宛庭現況曝光。（圖／翻攝自IG／jtw_0317）

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