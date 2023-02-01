媽媽幫你存起來！他突收「從小到大所有紅包」樂壞：原來是真的

▲有網友透露，最近媽媽真的把從小到大的紅包還給自己了。（示意圖／CFP）

記者王麗琴／綜合報導

不少人小時候春節過年收紅包後，應該有這樣的經驗，爸媽總會把紅包拿走，然後說「我先幫你存起來」，不過這些紅包到底有沒有真的存起來呢？就有一名網友透露，最近媽媽真的把從小到大保管的紅包還給他了，突然多了這筆財富讓他心情特好，貼文引發網友熱議。

一名網友在Dcard心情板以「我媽把從小到大保管的紅包都給我了」為題發文，表示小時候媽媽都會把紅包收走代為保管，當時都會感到很失落，有種「千元大鈔從眼前飛走的感覺」，不未料最近媽媽真的把從小到大代為保管的紅包都還給他了，讓原PO驚訝直呼「沒想到有一天它會再度飛回我身邊，以前都以為『保管』只是美化說詞而已」。

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突然之間多出這麼多錢，讓原PO心情特好，不過由於「本身就不是物慾特別高的人」，因此對於這筆額外的財富，原OP表示，「還是存起來以後留給我愛的人花就好」。

貼文一出，不少網友直呼羨慕，「小時候媽媽把我的紅包收走了，長大後還跟我要紅包」、「狄卡上的別人的媽媽都不會讓人失望」、「真好，我紅包都被收走了就算了，我爸從來沒有包超過200元以上給我，我出社會第一年就要求我包3000元以上」。

也有網友分享自身經驗，「我媽媽都會把我從小到大的紅包收著，然後帶著我去郵局存起來，每年都會讓我看看存摺的數字，成年後就給我，她認為學費是父母應該支出的，紅包是我個人的，不應該拿去做其他應用，一直非常感謝媽媽的做法」、「前幾年從媽媽房間看到我某個銀行存摺，才知道原來從小到大所有紅包錢用在哪裡都一筆一筆寫在存摺簿，而且都真的用在我的身上」。

不過也有網友感歎道「長大才知道，小時候收到的紅包我媽都一樣的金額包回去給對方小孩 ，所以其實紅包都是我媽包的」、「替父母想想...其他長輩包給自己的錢也是爸媽包給其他長輩小孩的錢...其實虧的還是父母，真的要好好感謝把你錢存下來給你的父母」、「小時候紅包被收走我不會覺得怎樣，因為都看到爸媽要包回去，感覺就是爸媽的錢」。

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