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衝電影院看《室友梅根》錯慘了！一票人揉眼糗笑：現在才知道

▲▼《窒友梅根》。（圖／UIP提供）

▲《窒友梅根》劇照。（圖／UIP提供，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「五組客人大概有兩組講錯！」在電影院上班的女網友皮皮日前發文表示，最近有不少好看的電影上映中，但卻常遇到口誤的客人，像是《窒友梅根》就不斷被說成「室友」梅根。想不到貼文曝光後，真有一票網友直呼，「竟然不是室友梅根？現在才知道」、「我真心以為是室友」。

皮皮在Dcard上，以「客人很喜歡把電影名稱唸錯」為題發文，透露她在電影院上班時，常遇到口誤說錯電影名稱的客人。

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1.窒友梅根→室友梅根

皮皮說，「宀中間明明就有個ㄦ」，但很多人都沒注意到，5組客人約莫會有2組講錯。

2.山中森林→林森中山

皮皮透露，客人會把此電影名稱說反，讓她當場愣住，心想是什麼新電影。

3.阿凡達：水之道→阿凡達：下水道

皮皮笑說，一聽到「下水道」實在讓她忍不住大笑！

4.迫降危機→愛的迫降

皮皮表示，這2部電影差很多，一個是動作片、一個是愛情片，而除了《愛的迫降》外，也有人會說成《緊急迫降》。

5.詐團圓→炸湯圓

皮皮直呼，她原以為這個電影名稱不會被講錯，不料還是有人說錯，「肚子好餓！」

▲▼《窒友梅根》（M3GAN）。（圖／UIP提供）

貼文曝光後，就有一票網友表示，「我覺得第一個真的會唸錯欸，眼睛沒看清楚就會搞錯了」、「沒看到這篇，我還以為是室友」、「我看到這篇才知道原來不是室友」、「我有朋友更扯，直接叫成室友海根」、「我一開始是看成『室友悔恨』」、「欸笑死，我廣告看那麼多遍，一直以為是室友」、「唸室友的比唸對的還多」。對此，也有網友解讀，「所以這選字很厲害！室、窒、摯，音、型、義都用到了。是室友，也是摯友，更讓你窒息」

還有些網友回應，「阿凡達那個場景整個都不一樣了啦」、「我把熊麻吉講成熊寶貝」、「以前同事點吉拿棒點成電擊棒，瞬間裝不認識」、「之前遇過水之道→有水的那個」。另有網友解釋，「這部電影（指山中森林）取名是別有用意的啦，正唸反唸都順，而且有它的意義，電影劇情也跟林森北路有關」。

本文經原PO授權引用

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