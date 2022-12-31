與14歲少女交往半年%5次　家長提告色男認錯獲原諒...輕判免入獄

▲桃園市陳姓男子2020年6月至12月約半年間，與未滿16歲少女交往，以未違反其意願下在租屋處或打工處發生至少5次親密關係，家長獲悉後報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子2020年6月起與未滿16歲少女交往，陳男明知少女未成年，卻仍在未違反其意願下在租屋處或打工處與少女發生親密關係，少女返家後因有異樣被母親察覺追問，憤而報警提告。桃園地院審理時陳坦承不諱，後來也與少女與其母親達成調解，法官依5個與未成年人性交罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑10月，緩刑2年。

桃園地院判決指出，陳姓男子於2020年6月起至同年12月止，與當時未滿16歲之少女交往，2人為男女朋友關係，陳男明知少女未成年僅15歲，但控制不了欲念，分別在租屋處或打工處等地，在未違背少女意願下先後與少女至少發生5次性行為，少女事後出現異樣反應被母親察覺，追問下少女坦承與陳男發生親密關係，母親因而向桃園市警察局婦幼隊報案提告。

陳男在桃園地院準備程序庭與審訊時均坦承犯行不諱，少女則於警詢及本院準備程序庭上與母親證述情節大致相符，少女提供2人LINE與臉書對話截圖翻拍照片、桃園市警局婦幼警察隊受理性侵害報告書等證件佐證，足認被告犯行與少女指控事實相符，應堪採信。

法官審酌，被告明知受害少女未滿16歲之少女，思慮未臻成熟，欠缺完足之判斷性自主能力，未能克制自己性慾與之為性交行為，對少女身心健全、人格發展足生不良影響，考量其犯後坦承犯行，並與少女及母親達成調解，調解條件則為被告需向政府立案慈善機構捐款，並已履行完畢，少女之母於準備程序亦指稱，願意給被告自新的機會等語。

法官認為，被告陳男前未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告，其因一時失慮，犯後坦承犯行，事後已與少女及少女之母調解成立賠償完畢，並獲得諒解，當知所警惕而無再犯之虞，依5個與未成年人性交罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑10月，緩刑2年，需付給公庫1萬元。全案還可上訴。